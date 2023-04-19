Ebru Şallı ilk kez anlattı: "Hiç kimse bilmiyor bunları..."

NTV'de hafta içi her gün ekrana gelen Bambaşka Sohbetler'de, Ceyda Düvenci'nin konuğu Ebru Şallı oldu. BBO Yapım'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği programda Ebru Şallı, 10 yaşında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlattı. "Pars'ın hastalık süreci başladığında büyük oğlumu yurtdışındaki okuluna 1 yıl erken yolladık" diyen Ebru Şallı, oğlunun hastalığını kimseyle paylaşmamasının nedenlerini de anlattı.

"Yüz felci geçirdim"

Ceyda Düvenci'nin "2 buçuk yıllık süreci hiç duyurmadın" yorumuna Ebru Şallı "Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu... İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama, çok rica ettim, çok mücadele verdim. Sağolsunlar onlar da beni kırmadılar. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Pars hastanede yatarken, hastanede çalıştım... Kolay bir süreç değildi; yüz felci geçirdim üzüntüden, herkes bilmiyor bunu" dedi.

Hakkındaki spor efsanesini çürütüyor: "Spor hastası değilim her gün spor yapmıyorum"

Ebru Şallı Ceyda Düvenci'ye düşünülenin aksine spor hastası olmadığını belirterek "Haftanın 2 ya da 3 günü spor yapıyorum. Öyle düşünüldüğü gibi spor hastası değilim, her gün spor yapmıyorum" da dedi.