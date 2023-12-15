Ebru Şallı açık havada pilates yaptı, o görüntüler olay yarattı

Ebru Şallı sosyal medya hesabından pilates yaptığı bir video paylaşımında bulundu

Ebru Şallı açık havada pilates yaptı, o görüntüler olay yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 10:36

Ünlü televizyon sunucusu ve fitness gurusu Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı açık hava pilates videosuyla büyük ilgi topladı. Şallı'nın sıra dışı egzersiz videosu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve spor konusundaki aktif paylaşımlarıyla bilinen bir isim olarak dikkat çekiyor. Son olarak, Instagram hesabından paylaştığı açık havada gerçekleştirdiği pilates videosuyla hayranlarını büyüledi. Video, Şallı'nın kusursuz formu ve doğanın güzellikleri eşliğinde yaptığı egzersizlerle dikkat çekiyor.

Sosyal medyada hızla yayılan video, binlerce beğeni ve yorum alarak büyük bir ilgi gördü. Takipçileri, Ebru Şallı'nın sadece televizyon ekranlarında değil, aynı zamanda günlük yaşamında da sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesini takdirle karşıladı.

İşte o paylaşım:

 

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