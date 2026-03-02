Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"

Ebru Şahin ve Cedi Osman boy farkı ne kadar? Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu eşi Cedi Osman'ın sosyal medyadaki "boy" yorumlarına verdiği yanıt ve yeni projeleri hakkında tüm detaylar haberimizde...

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
Yayın Tarihi : 02-03-2026 10:11

Üç yıl önce Makedonya’da masalsı bir düğünle evlenen oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı basketbolcu Cedi Osman, sosyal medyanın diline düşen "boy farkı" yorumlarına ilk kez yanıt verdi. Yakın dostları Selim Bayraktar’ın tiyatro oyununu izlemeye giden çift, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

"Boy Sorunumuz Yok"

Ebru Şahin (1.70 m) ile Cedi Osman (2.01 m) arasındaki yaklaşık 31 santimetrelik fark, çift ne zaman yan yana gelse sosyal medyada geniş yankı buluyordu. Güzel oyuncu, bu konudaki soruları samimiyetle karşılayarak tartışmalara son noktayı koydu:

"Evlilik güzel gidiyor, boy sorunumuz yok. Ayağımızın tozuyla geldik; akşam da arkadaşlarımıza destek olmaya geldik."

Cedi Osman: "Önemli Bir Galibiyet Aldık"

Milli takım mesaisi nedeniyle yoğun bir tempoda olan Cedi Osman ise galibiyet sevincini paylaştı. Sırbistan deplasmanından döner dönmez ayağının tozuyla eşine eşlik eden ünlü basketbolcu, şunları söyledi:

  • Milli Gurur: "Dün Sırbistan'daydık, önemli bir galibiyet aldık. Bugün döndük."

  • Vefa: "Yakın arkadaşımız Selim Bayraktar’a destek olmaya geldik."

Yeni Proje Müjdesi

Ebru Şahin, sadece özel hayatıyla değil, kariyeriyle ilgili de heyecanlandıran bir ipucu verdi. Okuduğu yeni senaryolar olduğunu belirten Şahin, "İnşallah olursa sizinle de paylaşırım" diyerek setlere döneceğinin sinyalini verdi.

 

 

 

