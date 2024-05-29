Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!

Dizi tarihine geçen unutulmaz projelere imza atan TMC Film, yeni sezonda iddialı bir yapımla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncular Ebru Şahin ve Murat Yıldırım, TMC Film’in yeni projesinde başrolleri paylaşacak.

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2024 17:13

Dizi sektöründe yeni sezon için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, TMC Film’in bu sürpriz projesi büyük heyecan yarattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda NOW platformunda yayınlanacak olan dizide, Ebru Şahin “Nazlı” karakterine, Murat Yıldırım ise “Demir” karakterine hayat verecek.

Hem Türkiye’de hem de dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın aynı projede buluşması, dizi severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Proje seçimi konusunda titiz davranan iki star oyuncunun bir araya geldiği bu yapım, sürprizli ve nefes kesen hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar şimdiden merak konusu oldu. TMC Film’in yeni sezondaki bu iddialı projesi, dizi dünyasında çok konuşulacak gibi görünüyor.

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