Sürpriz Aşk Belgelendi! Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi ve DJ Agah Uz Yakalandı!

Müzik dünyasını kasıp kavuran ve son dönemin en popüler kız grupları arasında yer alan Manifest grubunun sevilen üyesi Hilal Yelekçi bu kez başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. Adı son dönemde sık sık aşk iddialarıyla anılan güzel şarkıcı gece hayatının ve müzik sektörünün tanınan isimlerinden DJ Agah Uz ile birlikte objektiflere yansıdı. İkilinin samimi halleri "Aşk mı yaşıyorlar?" sorularını beraberinde getirirken aralarındaki yaş farkı dijital platformlarda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Birlikte vakit geçirirken görüntülenen ve henüz ilişki iddialarına dair sessizliklerini koruyan ikili sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

25'lik Şarkıcı Ve 36'lık DJ: Yaş Farkı Tartışma Yarattı

Henüz 25 yaşında olan ve Manifest grubuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Yelekçi ile 36 yaşındaki tanınmış DJ Agah Uz arasındaki 11 yaş farkı magazin sayfalarının ve X (Twitter) gündeminin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

Sosyal Medya İkiye Böldü

İkilinin arasındaki yaş farkını gören takipçilerin bir kısmı "Aşkın yaşı olmaz birbirlerine çok yakışmışlar" yorumlarıyla çifte destek verirken bir diğer kesim ise 11 yaşlık farkı eleştirerek ikilinin uyumsuz olduğunu savundu.

Sessizliklerini Koruyorlar

Hakkında çıkan aşk haberleri ve yaş farkı yorumları karşısında her iki taraftan da henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama açıklaması gelmedi.

Müzik dünyasındaki başarılı performanslarıyla adlarından söz ettiren iki popüler ismin bu sürpriz yakınlaşması önümüzdeki günlerde de magazin kulislerini ve sosyal medyayı hareketlendirmeye devam edecek gibi görünüyor.