Sümela Manastırı'nda Büyüleyici Pozlar! Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'li Diziden İlk Görüntüler Sızdı!

Türkiye'nin turizm potansiyelini, zengin mutfağını ve eşsiz kültürel miraslarını hem yerli hem de uluslararası izleyicilere estetik bir sinematik dille tanıtmayı hedefleyen Go Türkiye platformunun merakla beklenen yeni projesi Kalbimin Rotası Karadeniz için motor denildi. Daha önce yayınlanan An İstanbul Story ve Turquoise Summer projelerinin ardından platformun üçüncü mini dizisi olarak hayata geçirilen yapım çekimlerin başlamasıyla birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Çekim öncesi süreçte yapım şirketinin değişmesi ve ilk anlaşılan başrol oyuncusu İlhan Şen'in projeden ayrılması gibi kadro krizleriyle adından söz ettiren dizi güçlü yeni başrol kadrosuyla seti tamamladı.

Sümela Manastırı'nda Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel Sürprizi

Mert Yazıcıoğlu ile Cemre Baysel, rol aldıkları 'Kalbimin Rotası Karadeniz' adlı mini dizinin Trabzon çekimlerinde görüntülendi.pic.twitter.com/eWasegHSzf — Populicc (@populicc) July 22, 2026

Aylar süren hazırlık sürecinin ve başrol krizlerinin ardından dizinin başrolleri ekranların iki sevilen ve başarılı ismi Mert Yazıcıoğlu ile Cemre Baysel oldu. Karadeniz'in göz alıcı doğasında çekimlerine devam edilen dizinin setinden ilk görüntüler ise kısa sürede dijital platformlara sızdı.

Tarihi Mekanda İlk Sahneler

Trabzon'un dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nda gerçekleştirilen çekimlerde yan yana görüntülenen ikilinin uyumu sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir övgüyle karşılandı.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Sızan set görüntülerinde ikilinin neşeli ve uyumlu halleri dikkat çekerken diziye dair merak duygusu tavan yaptı. Kullanıcılar "Kadro değişimi harika olmuş", "Mert ve Cemre ikilisi Karadeniz atmosferine çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Karadeniz'in yeşilini, lezzetlerini ve köklü tarihini uluslararası standartlarda ekrana taşıyacak olan Kalbimin Rotası Karadeniz hem prodüksiyon kalitesi hem de sevilen başrol ikilisiyle Go Türkiye'nin en iddialı projelerinden biri olmaya aday.