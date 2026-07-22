Kız Kıza Mavi Tur: Zeynep Bastık'tan Tekne Tatili Pozları!

Yaz sezonunun en yoğun ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü popçu Zeynep Bastık baş döndüren konser maratonunun ardından tatil temposunu hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkay Tütüncü ile Çeşme'nin romantik atmosferinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen başarılı şarkıcı bu kez rotasını değiştirdi. Sevgilisiyle yaptığı tatil kaçamağının ardından kız arkadaşlarıyla bir araya gelen güzel popçu kız kıza mavi tura çıkarak enerji depoladı.

33 yaşındaki sevilen sanatçı, Ege’nin berrak sularına açıldığı lüks teknede arkadaş grubuyla birlikte unutulmaz ve eğlenceli anlar yaşadı.

"Bazı Yaz Ritüelleri Tamamlandı" Notuyla Paylaştı

Tekne tatili boyunca hem dinlenen hem de arkadaş grubuyla neşeli anlar geçiren Zeynep Bastık su üstünde ve teknenin güvertesinde bol bol objektif karşısına geçti. Bir arkadaşıyla birlikte denizin ve su aktivitelerinin tadını çıkaran ünlü popçu fit fiziği ve enerjik halleriyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Eylül Ayında Düğün Var

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü'den Paris'te romantik bir evlilik teklifi alan Zeynep Bastık eylül ayında nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Hazırlıkların başladığını belirten güzel popçu "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz. Yaz bitmeden yaparız" ifadeleriyle düğün müjdesini vermişti.

Yaz Ritüelleri Pozları

Büyük gün öncesi kız arkadaşlarıyla stres atan ve çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Bastık paylaşımına "Bazı yaz ritüelleri tamamlandı" notunu düştü.

Doğal ve filtresiz pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni alan ünlü şarkıcının bu neşeli karelerine hayranları tarafından "Yazın neşesi yüzüne yansımış", "Eylül öncesi moral depolama", "Enerjin hiç bitmesin" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.