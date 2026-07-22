Beklenen Aşk İlanı Geldi! Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk Aşklarını Sosyal Medyadan Duyurdu!

Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk aşkı belgelendi. Şaşmaz 28 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim" diyerek kutladı.

Beklenen Aşk İlanı Geldi! Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk Aşklarını Sosyal Medyadan Duyurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 20:45

Magazin dünyasında kulisleri hareketlendiren iddialar gerçek oldu. Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren birlikte oldukları yönünde dedikodular dolaşan buna rağmen her fırsatta sessiz kalmayı tercih eden yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'la güzel meslektaşı ve şarkıcı Serra Arıtürk ilişkilerini resmi olarak ilan etti. Uzun süredir gözlerden uzak bir beraberlik yürüten ikili romantik bir doğum günü paylaşımıyla sosyal medyanın ve magazin gündeminin ilk sırasına oturdu.

İyi ki Doğdun Sevgilim Notuyla Beyaz Kalpli Onay!

28 yaşına basan güzel oyuncu Serra Arıtürk'ün yeni yaşını kutlamak üzere romantik pozlarını ilk kez takipçilerinin beğenisine sunan Aytaç Şaşmaz sevgilisine sarıldığı samimi kareleri yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği "İyi ki doğdun sevgilim" notu ise aylardır merakla beklenen aşkın somut kanıtı oldu.

Karşılıklı Sosyal Medya Hamlesi

Şaşmaz'ın bu romantik jestini karşılıksız bırakmayan Arıtürk güzel fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından beyaz kalp emojisiyle hikayesine taşıyarak aşkı tescillemiş oldu.

Hayranlarından Tebrik Yağmuru

Ekranların sevilen iki popüler isminin bu sürpriz ve romantik ilanı üzerine hayranları sosyal medyayı mesaj bombardımanına tuttu. Çifte "Yılın en güzel uyumu", "Çok yakışmışlar", "Sonunda beklenen fotoğraf geldi" şeklinde yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

Mayıs ayından bu yana sır gibi saklanan bu sürpriz beraberlik iki başarılı oyuncunun romantik paylaşımıyla birlikte 2026 yılının en çok konuşulan magazin haberlerinden biri olmayı başardı.

Benzer Haberler
Uzak Şehir Dizisine Alya’nın Eski Aşkı Enver Geliyor! Uzak Şehir Dizisine Alya’nın Eski Aşkı Enver Geliyor!
Taşacak Bu Deniz Dizisinde 2. Sezon Öncesi Fırtına Öncesi Sessizlik Taşacak Bu Deniz Dizisinde 2. Sezon Öncesi Fırtına Öncesi Sessizlik
Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Adım: Demet Şener'den İbrahim Kutluay Açıklaması! Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Adım: Demet Şener'den İbrahim Kutluay Açıklaması!
Fulya Zenginer'den Kilo Eleştirisine Tokat Gibi Yanıt! Fulya Zenginer'den Kilo Eleştirisine Tokat Gibi Yanıt!
Nihat Doğan'ın 4 Maç Süren Teknik Adamlık Kariyeri Nihat Doğan'ın 4 Maç Süren Teknik Adamlık Kariyeri
Kız Kıza Mavi Tur: Zeynep Bastık'tan Tekne Tatili Pozları! Kız Kıza Mavi Tur: Zeynep Bastık'tan Tekne Tatili Pozları!
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!