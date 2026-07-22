Beklenen Aşk İlanı Geldi! Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk Aşklarını Sosyal Medyadan Duyurdu!

Magazin dünyasında kulisleri hareketlendiren iddialar gerçek oldu. Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren birlikte oldukları yönünde dedikodular dolaşan buna rağmen her fırsatta sessiz kalmayı tercih eden yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'la güzel meslektaşı ve şarkıcı Serra Arıtürk ilişkilerini resmi olarak ilan etti. Uzun süredir gözlerden uzak bir beraberlik yürüten ikili romantik bir doğum günü paylaşımıyla sosyal medyanın ve magazin gündeminin ilk sırasına oturdu.

İyi ki Doğdun Sevgilim Notuyla Beyaz Kalpli Onay!





28 yaşına basan güzel oyuncu Serra Arıtürk'ün yeni yaşını kutlamak üzere romantik pozlarını ilk kez takipçilerinin beğenisine sunan Aytaç Şaşmaz sevgilisine sarıldığı samimi kareleri yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği "İyi ki doğdun sevgilim" notu ise aylardır merakla beklenen aşkın somut kanıtı oldu.

Karşılıklı Sosyal Medya Hamlesi

Şaşmaz'ın bu romantik jestini karşılıksız bırakmayan Arıtürk güzel fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından beyaz kalp emojisiyle hikayesine taşıyarak aşkı tescillemiş oldu.

Hayranlarından Tebrik Yağmuru

Ekranların sevilen iki popüler isminin bu sürpriz ve romantik ilanı üzerine hayranları sosyal medyayı mesaj bombardımanına tuttu. Çifte "Yılın en güzel uyumu", "Çok yakışmışlar", "Sonunda beklenen fotoğraf geldi" şeklinde yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

Mayıs ayından bu yana sır gibi saklanan bu sürpriz beraberlik iki başarılı oyuncunun romantik paylaşımıyla birlikte 2026 yılının en çok konuşulan magazin haberlerinden biri olmayı başardı.