Ebru Şahin Öyle Pozlar Verdi ki! İzlanda Kareleri Olay Oldu

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz Ebru Şahin, bu kez oyunculuğuyla değil, tatil kareleriyle gündeme geldi. 2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Şahin, arkadaşlarıyla birlikte İzlanda’nın yolunu tuttu.

Sosyal medyayı da boş bırakmayan güzel oyuncu, tatil boyunca çektiği birbirinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı. İzlanda’nın eşsiz manzaraları eşliğinde verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

“Yerle Gök Arasında Bir Yerde”

Ebru Şahin’in paylaşımında en çok dikkat çeken karelerden biri ise yüzüne maske yaptığı fotoğraf oldu. Ünlü oyuncu, bu fotoğrafın altına “Yerle gök arasında bir yerde” notunu düştü.

Doğal güzelliği ve sade tarzıyla objektif karşısına geçen Şahin, takipçilerinden de beğeni yağmuruna tutuldu. İzlanda’nın kendine özgü atmosferiyle birleşen fotoğraflar, sosyal medyada adeta küçük bir tatil albümüne dönüştü.

Tatilde Yeni Hobisini de Keşfetti

Şahin’in İzlanda macerası sadece gezip dolaşmaktan ibaret değildi. Güzel oyuncu, tatil sırasında edindiği yeni hobisini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Boyama yaparken çekilen anlarını sosyal medya hesabına taşıyan Şahin’in oldukça keyifli olduğu görüldü. Renkli çalışmasıyla uğraşırken verdiği poz, oyuncunun tatilde sakin ve huzurlu anların tadını çıkardığını gösterdi.

Cedi Osman’la Gözlerden Uzak Bir Hayat

Ebru Şahin ve Cedi Osman, 2022 yılında önce Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme’de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmıştı.

Özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Şahin ise şimdilik ekranlardan uzakta geçirdiği günlerin keyfini çıkarıyor.

İzlanda tatilinden gelen son kareler de güzel oyuncunun hem doğayla iç içe hem oldukça huzurlu bir tatil geçirdiğini ortaya koydu.