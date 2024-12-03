Ebru Şahin magazin muhabirlerine böyle takıldı: 'Ah, yine geldi o soru!'

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, katıldığı özel bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızı kombin tercihiyle geceye damga vuran Şahin, zarafeti ve şıklığıyla büyük beğeni topladı.

Basınla samimi bir sohbet gerçekleştiren güzel oyuncu, daha önce kızgınlıkla karşıladığı çocuk sorusuna bu kez neşeli bir tavırla yanıt verdi. Muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz? Cedi Bey’in istediğini biliyoruz" sorusuna Şahin, gülerek şöyle cevap verdi:

"Ah, yine geldi o soru! Bu çok özel bir konu olduğu için hep tersliyormuşum gibi görünmek istemiyorum. Ama şimdilik öyle bir planımız yok. Olduğunda zaten ilk sizin haberiniz olur, merak etmeyin."

Ebru Şahin’in esprili ve sıcak yaklaşımı, hem muhabirlerin hem de hayranlarının takdirini topladı.