Ebru Gündeş'ten 'Zarrab' hamlesi: Dava açıyor...

Reza Zarrab'dan boşanan Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab'a kendi soyadını vermek için dava açmaya hazırlandığı iddia edildi. Ünlü sanatçı konuya dair henüz bir açıklamada bulunmadı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2022 17:16
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Reza Zarrab'dan boşanan şarkıcı Ebru Gündeş'ın kızı Alara Zarrab'a kendi soyadını vermek için dava açmaya hazırlandığı iddia ediliyor. OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, çocuğunun velayeti davasından sonra şimdi de soyadı davası açan Gündeş'in, bu kararı almasındaki en büyük nedenin hem "ihanet" haberleri, hem de Zarrab’ın Türkiye'de isminin karıştığı olaylar yüzünden olduğu söyleniyor.