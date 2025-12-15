Ebru Gündeş'ten İmaj Değişikliği: Takipçileri Tanımakta Zorlandı!

Reza Zarrab'dan sonra evlendiği Murat Özdemir'den de kısa sürede boşanan Ebru Gündeş, imajını tamamen değiştirdi. Saçlarını kestiren ve filtreli yeni yüzüyle poz veren şarkıcı, sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Ebru Gündeş'ten İmaj Değişikliği: Takipçileri Tanımakta Zorlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2025 12:30

Şubat 2024'te iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenip kısa süre sonra boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, boşanma sonrası imajında yaptığı radikal değişimle gündeme oturdu. Gündeş'in yeni tarzı ve yüzündeki belirgin değişiklik, hayranlarını şaşırttı.

Saçlarını Kestirdi, Tarzını Değiştirdi

Murat Özdemir ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Ebru Gündeş, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Şarkıcının dikkat çeken değişiklikleri:

  • Saçları: Saçlarını kestirerek yeni bir model denedi.

  • Giyim Tarzı: Giyim stilini baştan aşağı yeniledi.

  • Yüzündeki Değişim: Paylaştığı fotoğrafta filtreli ve tamamen pürüzsüz görünen yüzü, en çok konuşulan detay oldu.

Ünlü şarkıcı, yeni imajını "Gerçekten İyi ki Doğmuşum" notuyla paylaşarak takipçilerini şaşırttı ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Yüzündeki bu belirgin değişim, estetik iddialarını da beraberinde getirdi.

