Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola'ya düğün hediyesi....

Ebru Gündeş’ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola’ya, büyük bir jest geldi. Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı’yla evlenmeye hazırlanan oyuncunun düğününde sahne almak istedi.



"BU GÜNÜNÜZE ŞAHİTLİK ETMEK İSTİYORUM"



Geçtiğimiz günlerde Mola’yı aradığı konuşulan Gündeş’in, “Düğün tarihiniz netleştiğinde beni de bilgilendirin. Konser programımı ona göre yaparak, iş almayacağım. Şarkılar söyleyerek, sizlerin yanında olmak, bu gününüze şahitlik etmek istiyorum” dediği iddia edildi.



