Ebru Gündeş’ten Demet Özdemir’e Övgü: "Gözler Dolu Dolu İzledik"

Demet Özdemir, Eşref Rüya’da Ebru Gündeş’in Söyleyin şarkısını seslendirdi. Gündeş, performans için “Gözlerimiz doldu” dedi.

Yayın Tarihi : 19-03-2026 10:41

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, oyuncu Demet Özdemir’in son performansına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdemir’in dizide seslendirdiği şarkı, hem izleyicilerden hem de şarkının sahibi olan Gündeş’ten karşılık buldu.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin 37. bölümünde duygusal sahneler öne çıktı. Bölümde yaşanan gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekti.

Duygusal Sahneler Gündem Oldu

Son bölümde hikâyede önemli bir gelişme yaşandı. Eşref karakterinin uzun süredir aradığı Rüya’nın aslında Nisan olduğunu öğrenmesi, dizide duygusal anlara sahne oldu.

Bu gelişme, karakterler arasındaki bağın daha da derinleşmesine neden olurken, bölümün en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

“Söyleyin” Performansı Sosyal Medyada Konuşuldu

Bölümde dikkat çeken bir diğer an ise Demet Özdemir’in performansı oldu. Ünlü oyuncu, Söyleyin adlı şarkıyı seslendirdi.

Özdemir’in yorumu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, performansa yoğun ilgi gösterdi ve çok sayıda paylaşım yaptı.

Ebru Gündeş’ten Paylaşım Geldi

Şarkının sahibi Ebru Gündeş de bu performansa kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündeş, Özdemir’in yorumuna yönelik ifadeler kullandı.

Gündeş paylaşımında, “Sen söyledin biz gözler dolu dolu izledik” sözlerine yer verdi. Böylece Demet Özdemir’in performansına duyduğu beğeniyi dile getirdi.

Performans Büyük İlgi Gördü

Demet Özdemir’in dizideki performansı, hem sahneyle uyumu hem de şarkı yorumuyla dikkat çekti. Bu sahne, bölümün en çok konuşulan anlarından biri olarak öne çıktı.

Öte yandan sosyal medyada yapılan yorumlar, performansın geniş bir kitleye ulaştığını gösterdi. Ebru Gündeş’in paylaşımı da bu ilginin artmasına katkı sağladı.

