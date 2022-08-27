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Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine şok etkisi yaratmıştı..Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmayıp en önden izleyen Khoshnaw ile ortaya çıkan fotoğrafları ilişkiyi doğrulamıştı. Ortaya atılan yeni iddia ise oldukça şaşırttı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'un sessiz sedasız dünya evine girdiği ve Dubai'ye yerleşme kararı aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2022 11:59

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta iş adamı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer ayırtarak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre; Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği de öğrenildi. Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.

 

 

 

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