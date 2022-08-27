Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta iş adamı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer ayırtarak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre; Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği de öğrenildi. Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.