Ebru Gündeş'in Kızı Alara Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! İşte O Görüntü...

Ebru Gündeş’in 14 yaşındaki kızı Alara ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada Alara'nın babası Reza Zarrab'a olan benzerliği dikkat çekti.

Ebru Gündeş'in Kızı Alara Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! İşte O Görüntü...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2025 13:16

Ebru Gündeş’in Kızı Alara İlk Kez Ortaya Çıktı! Görenler Reza Zarrab’a Benzetti

Ebru Gündeş, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, kızı Alara yıllar sonra ilk kez görüntülendi. 14 yaşındaki Alara'nın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gözlerden Uzak Büyüyen Alara İlk Kez Kameralarda

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2010 yılında evlendiği iş insanı Reza Zarrab ile 2021 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen kızı Alara, şimdiye kadar hiçbir zaman basına açık bir şekilde görüntülenmemişti.

Ancak bu sessizlik bozuldu. Ebru Gündeş, hayranı olduğu Suriyeli şarkıcı Assala ile bir araya geldiği gecede kızı Alara ile birlikte objektiflere yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı: “Tıpkı Babası!”

14 yaşındaki Alara, annesi tarafından bugüne kadar medyadan uzak büyütüldü. Ancak ilk kez görüntülenmesiyle birlikte, görünüşü de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları genç kızın babası Reza Zarrab’a benzerliğini vurgulayan yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar, “Babasının kopyası”, “Ebru Gündeş'e değil, tamamen Reza'ya benzemiş” şeklinde yorumlarda bulunurken; kimileri ise Alara’nın zarifliğiyle annesine benzediğini dile getirdi.

Ebru Gündeş Kızını Kameralardan Saklamıştı

Yıllardır sahnelerin aranan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, özel hayatı konusunda oldukça titiz davrandı. Özellikle kızının medyadan uzak büyümesini isteyen sanatçı, bugüne kadar hiçbir platformda Alara'yı paylaşmamıştı. İlk kez bu kadar net görüntülenen Alara'nın gelecekte annesi gibi sanat camiasına adım atıp atmayacağı ise şimdiden merak konusu.

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