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Gecce Magazin Haberleri

Ebru Gündeş: Ne rahat nefes alabiliriz ne de bu acıyı unutabiliriz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu. Afet bölgesine yardımlar devam ederken, daha önce depremzedeler için bağışta bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten yaşanan felaketle ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Ebru Gündeş: Ne rahat nefes alabiliriz ne de bu acıyı unutabiliriz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2023 11:35

 

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ünlü isimler de deprem sonrası seferber oldu. 

Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş. Daha önce depremzedeler için 1 milyon 500 bin TL bağışta bulunan Gündeş, duygusal bir mesaj yayınladı. 

"NE RAHAT NEFES ALABİLİRİZ NE DE BU ACIYI UNUTABİLİRİZ"

Ebru Gündeş, yaşadığı üzüntüyü "Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız... Ne rahat nefes alabiliriz artık ne de böyle bir acıyı unutabiliriz, unutmayacağız da..." sözleriyle dile getirdi.

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