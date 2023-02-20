Ebru Gündeş: Ne rahat nefes alabiliriz ne de bu acıyı unutabiliriz

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ünlü isimler de deprem sonrası seferber oldu.

Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş. Daha önce depremzedeler için 1 milyon 500 bin TL bağışta bulunan Gündeş, duygusal bir mesaj yayınladı.

"NE RAHAT NEFES ALABİLİRİZ NE DE BU ACIYI UNUTABİLİRİZ"

Ebru Gündeş, yaşadığı üzüntüyü "Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız... Ne rahat nefes alabiliriz artık ne de böyle bir acıyı unutabiliriz, unutmayacağız da..." sözleriyle dile getirdi.