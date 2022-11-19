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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw aşkı bitti!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçen mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı almıştı. Ancak evlilik beklerken ayrılık geldi! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw yollarını ayırdı.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw aşkı bitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-11-2022 13:04

Ebru Gündeş’in Iraklı Rassan Khoshnaw’la ilişki yaşadığı haberi, haziran ayında Magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Khoshnaw’ın ünlü sanatçıya Dubai’de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, yaklaşık 10 gün önce sona erdi.

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş’in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

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