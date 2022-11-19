Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw aşkı bitti!

Ebru Gündeş’in Iraklı Rassan Khoshnaw’la ilişki yaşadığı haberi, haziran ayında Magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Khoshnaw’ın ünlü sanatçıya Dubai’de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, yaklaşık 10 gün önce sona erdi.



İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş’in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.