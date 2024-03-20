Ebru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi!

Geçtiğimiz ay iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiaları, sonunda doğrulanmadı. Gündeş'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 49 yaşındaki şarkıcının hamilelik söylentileri asılsız çıktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ebru Gündeş hakkında çıkan hamilelik iddialarını araştırdıklarını ve sonucun hamilelik olmadığını belirtti. Dağıstanlı, "4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Bu şartlarda şarkıcının haziran ya da temmuz ayında doğum yapması gerekiyor. Konser takvimine baktığımızda haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı her gün dolayı. Hamile olsaydı takvimi böyle olmazdı çünkü anlaşmaları yeni imzalamış" şeklinde konuştu.

Ebru Gündeş'in hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini koruduğu belirtilirken, şarkıcının yaz aylarında da konserlerine devam edeceği vurgulandı. Gündeş'in, Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adını verdikleri bir kızı bulunuyor ve son dönemde evliliği ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmekte. Hamilelik iddialarının yalanlanmasıyla birlikte Ebru Gündeş'in hayranları, yaz aylarındaki konserlerini merakla bekliyor.