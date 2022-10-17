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Gecce Magazin Haberleri

Ebru Gündeş: Hakkımda yalan dolan çok iddia var

Bir süredir adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılan Ebru Gündeş'in, evlilik teklifi aldığı ve yakın zamanda da nikah masasına oturacağı ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan 'evlilik' iddialarına sahnede yanıt verdi

Ebru Gündeş: Hakkımda yalan dolan çok iddia var
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2022 19:05

Ebru Gündeş'in, gönlünü Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'a kaptırdığı ve kısa bir süre önce de evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Gündeş ile Khoshnaw'ın, yakın zamanda da dünyaevine gireceği ileri sürülmüştü.

Dün akşam İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen 48 yaşındaki şarkıcı, hakkında çıkan 'evlilik' iddialarına sahnede yanıt verdi.  Meslektaşını dinlemeye giden Demet Akalın, herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Ebru Gündeş, özel hayatı hakkında ilk kez açıklamada bulundu. 

"5 SENEDİR KONUŞMUYORUM"

Evlenmediğini ileri süren Ebru Gündeş, "Benimle ilgili çok konuşurlar. Hakkımda yalan dolan çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.

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