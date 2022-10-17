Ebru Gündeş: Hakkımda yalan dolan çok iddia var

Ebru Gündeş'in, gönlünü Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'a kaptırdığı ve kısa bir süre önce de evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Gündeş ile Khoshnaw'ın, yakın zamanda da dünyaevine gireceği ileri sürülmüştü.

Dün akşam İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen 48 yaşındaki şarkıcı, hakkında çıkan 'evlilik' iddialarına sahnede yanıt verdi. Meslektaşını dinlemeye giden Demet Akalın, herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Ebru Gündeş, özel hayatı hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

"5 SENEDİR KONUŞMUYORUM"

Evlenmediğini ileri süren Ebru Gündeş, "Benimle ilgili çok konuşurlar. Hakkımda yalan dolan çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.