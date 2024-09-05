Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'le el ele kameraların karşısına geçti! Düşman çatlattı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli düğününe katıldı. Çift, düğünde el ele kameraların karşısına geçerek dikkatleri üzerine çekti. Bu, ikilinin basın karşısında ilk kez el ele görüntülenmesi oldu ve büyük ilgi gördü.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, Şubat ayında Dubai’de sürpriz bir kararla dünyaevine girmişti. O zamandan beri birlikte nadiren görüntülenen çift, bu kez düğün gecesinde mutluluklarını gözler önüne serdi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in bu özel anı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Çiftin uyumlu ve mutlu halleri, düğünün en dikkat çeken karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.















