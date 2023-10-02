Advert

Ebeveyne Sabah Müjdesi! Okula Gİden Her Çocuğa 1500 TL Okul Harçlığı Anında Yatıyor

1500 TL okul harçlığı ile alakalı başvurular devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul harçlığı 1500 TL olarak ödeniyor.

Ebeveyne Sabah Müjdesi! Okula Gİden Her Çocuğa 1500 TL Okul Harçlığı Anında Yatıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 11:27

Dar gelirli vatandaşa devlet bir çok destek ödemesi sunuyor. Özellikle de okulların açıldığı şu günlerde devlet okuyan çocuk ya da çocukların bulunduğu hanelere bir çok destek ödemesi sunuyor. Son zamanlarda dikkat çeken bir ödeme de okul harçlığı olarak biliniyor. Başvuru şartlarını taşıyan her öğrenci okul harçlığından faydalanabiliyor. 1500 TL okul harçlığı ile alakalı başvurular devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul harçlığı 1500 TL olarak ödeniyor. Düzenli ödemeler arasında yer alan okul harçlığı, öğrencinin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayıp, öğrencinin okul hayatı boyunca daha verimli olmasını sağlıyor. Peki okul harçlığı başvurusu nereden yapılıyor? Okul harçlığı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Eylül ayı itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında Her çocuk için 1500 TL okul harçlığı vereceği açıklamasını yaptı. Okuyan çocuklara eğitim öğretim yılı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını hedefleyen okul harçlığı için başvurular başladı. Merakla beklenen 1500 TL okul harçlığı ile alakalı başvuru şartları ve detayları netleşmeye başladı. Peki okul harçlığından nasıl yararlanabilinir? Okul harçlığı başvuru şartları nelerdir? Okul harçlığı alabilmek için kimler başvuru yapabilir? Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışması ile birlikte ödemesi başlanan okul harçlığı çocukların eğitim öğretim masraflarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş yeni bir programdır.

Okul harçlığı başvuru şartları

Resmi ya da özel okulda kaydı bulunan her öğrencinin faydalanabileceği 1500 TL okul harçlığını alabilmek için çocuğun okula devamlılık şarttı bulunmaktadır. Hanede kişi başına düşen gelir, Asgari ücretin üçte birinin altında olması durumunda yapılacak olan destek ödemesi için aranan bir diğer şartta ailenin Herhangi bir sosyal yardımdan faydalanmıyor olması olarak açıklanırken, hanedeki hiçbir bireyin sosyal güvencesinin olmaması da gerekmektedir.

Okul harçlığı başvurusu nereden yapılır?

Yukarıda bahsi geçen şartları Taşıyan hanede yaşayan öğrenci Okul Haçlı programından faydalanabilmektedir. Şartları Taşıyan birey e-devlet üzerinden ya da bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine giderek bizzat okul harçlığı başvurusunu tamamlayabilmektedir. Okul harçlığı başvurusunun tamamlanması akabinde başvurunun onay alması durumunda hesaplara anında 1500 TL ödeme yapılacaktır.

 

Benzer Haberler
Yarın 09.05'te A101'e Giden O Ürünleri Bedavaya Alıyor! İşte A101 Yeni İNDİRİM Kataloğu Yarın 09.05'te A101'e Giden O Ürünleri Bedavaya Alıyor! İşte A101 Yeni İNDİRİM Kataloğu
Tarım Kredi Market İndirim Kataloğunu Gördünüz mü? İşte Kaçırmamanız Gereken 12 Ürün Tarım Kredi Market İndirim Kataloğunu Gördünüz mü? İşte Kaçırmamanız Gereken 12 Ürün
Herkes 1 Ekim'i Bekliyordu Emekliye 12.000 TL Ödeme Müjdesi Gece Verildi Herkes 1 Ekim'i Bekliyordu Emekliye 12.000 TL Ödeme Müjdesi Gece Verildi
Devlet Bahçeli açıkladı: 29 Ekim'de 5 Bin TL emekli ikramiyesi var mı? Devlet Bahçeli açıkladı: 29 Ekim'de 5 Bin TL emekli ikramiyesi var mı?
LPG tankına sakladığı yüzbinlerce avro nakit ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandı LPG tankına sakladığı yüzbinlerce avro nakit ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriydi! Şimdi görenler tanıyamıyor Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriydi! Şimdi görenler tanıyamıyor
ÇOK OKUNANLAR
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda
  • 01-10-2023 16:44

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı
  • 25-09-2023 14:43

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı