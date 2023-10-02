Ebeveyne Sabah Müjdesi! Okula Gİden Her Çocuğa 1500 TL Okul Harçlığı Anında Yatıyor

Dar gelirli vatandaşa devlet bir çok destek ödemesi sunuyor. Özellikle de okulların açıldığı şu günlerde devlet okuyan çocuk ya da çocukların bulunduğu hanelere bir çok destek ödemesi sunuyor. Son zamanlarda dikkat çeken bir ödeme de okul harçlığı olarak biliniyor. Başvuru şartlarını taşıyan her öğrenci okul harçlığından faydalanabiliyor. 1500 TL okul harçlığı ile alakalı başvurular devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul harçlığı 1500 TL olarak ödeniyor. Düzenli ödemeler arasında yer alan okul harçlığı, öğrencinin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayıp, öğrencinin okul hayatı boyunca daha verimli olmasını sağlıyor. Peki okul harçlığı başvurusu nereden yapılıyor? Okul harçlığı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Eylül ayı itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında Her çocuk için 1500 TL okul harçlığı vereceği açıklamasını yaptı. Okuyan çocuklara eğitim öğretim yılı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını hedefleyen okul harçlığı için başvurular başladı. Merakla beklenen 1500 TL okul harçlığı ile alakalı başvuru şartları ve detayları netleşmeye başladı. Peki okul harçlığından nasıl yararlanabilinir? Okul harçlığı başvuru şartları nelerdir? Okul harçlığı alabilmek için kimler başvuru yapabilir? Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışması ile birlikte ödemesi başlanan okul harçlığı çocukların eğitim öğretim masraflarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş yeni bir programdır.

Okul harçlığı başvuru şartları

Resmi ya da özel okulda kaydı bulunan her öğrencinin faydalanabileceği 1500 TL okul harçlığını alabilmek için çocuğun okula devamlılık şarttı bulunmaktadır. Hanede kişi başına düşen gelir, Asgari ücretin üçte birinin altında olması durumunda yapılacak olan destek ödemesi için aranan bir diğer şartta ailenin Herhangi bir sosyal yardımdan faydalanmıyor olması olarak açıklanırken, hanedeki hiçbir bireyin sosyal güvencesinin olmaması da gerekmektedir.

Okul harçlığı başvurusu nereden yapılır?

Yukarıda bahsi geçen şartları Taşıyan hanede yaşayan öğrenci Okul Haçlı programından faydalanabilmektedir. Şartları Taşıyan birey e-devlet üzerinden ya da bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine giderek bizzat okul harçlığı başvurusunu tamamlayabilmektedir. Okul harçlığı başvurusunun tamamlanması akabinde başvurunun onay alması durumunda hesaplara anında 1500 TL ödeme yapılacaktır.