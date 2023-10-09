E-devlet 2023 AFAD Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

2023 yılı, AFAD'ın personel alım süreci için dikkat çeken bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. AFAD'ın 215 sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alımı ile ilgili detaylara değinerek, başvuru sürecinden sınav tarihlerine kadar merak edilenleri sizin için derledik.

AFAD Personel Alım Başvurusu Ne Zaman?

2023 yılında AFAD tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı için başvurular, 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

AFAD Sınav Tarihi Ne Zaman?

AFAD'ın sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alım sürecindeki uygulama sınavı, 25 Kasım - 03 Aralık 2023 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

AFAD Personel Alımının Genel Şartları Nedir?

AFAD'ın 2023 personel alım süreci için belirlediği genel şartlar şunlardır:

Vatandaşlık ve Ceza Durumu

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmamaları ve belirli suçlardan mahkûm olmamaları gerekmektedir.

Askerlik ve Yaş Durumu

Erkek adaylar için askerlik durumlarına dikkat edilirken, tüm adayların son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Sürücü Belgesi ve Fiziksel Şartlar

Başvuracak adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları, belirli boy sınırlarında olmaları ve fiziksel olarak arama-kurtarma görevlerini yerine getirebilir durumda olmaları beklenmektedir.

Diğer Genel Şartlar

Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvurabilir. Aynı zamanda kamu kurumlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmamaları veya belirli bir süre beklemiş olmaları gerekmektedir.