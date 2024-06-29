Duyurdular! Erkan Petekkaya ile anlaşmaya varıldı

Ünlü Oyuncu Erkan Petekkaya Tims&B Productions’ın ‘Yasak Aşk’ Adlı Adana Projesinde Yer Alacak!

Duyurdular! Erkan Petekkaya ile anlaşmaya varıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2024 16:09

Yeni sezonun en iddialı projelerini hazırlayan ve dünyanın pek çok ülkesinde büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerinin yapımcısı Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcılığında yeni sezon hazırlıklarına başladı. Şirket, Adana’da çekilmesi planlanan ve yeni sezonun en iddialı projesi olarak şimdiden büyük bir heyecan uyandıran ‘Yasak Aşk’ adlı yeni projeleri için ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaştı. Petekkaya, 2024 yılı içerisinde yeniden televizyon ekranında hayranlarının karşısına çıkacak.

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