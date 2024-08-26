Duygu Sarışın’ın plaj keyfi: Su dansıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde popüler bir plajda arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşarken objektiflere yansıdı. Ocak ayında oyuncu Çağatay Ulusoy ile 5 yıllık ilişkisini noktalayan Sarışın, sahilde enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Geç saatlerde plaja gelen Sarışın ve arkadaşları, denizde birbirlerine su atarak eğlenceli anlar yaşadı. Duygu Sarışın, kıyıya yakın bir noktada deniz içinde yaptığı su dansıyla plajdakilerin ilgisini topladı. Dalgalarla oynayan Sarışın, ardından duş alarak şezlonguna geçti ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü oyuncunun fit vücudu ise plajdakilerden tam not aldı.