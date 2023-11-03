Duyan Koşuyor! Sıfır Araçlarda 200 Bin TL İndirim

Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte, otomobil severler için muazzam fırsatlar ve kampanyalar kapıda. Türkiye'de önde gelen otomobil markaları Renault, Toyota, Nissan, Opel, Hyundai ve Peugeot ciddi indirimler ve cazip finansman seçenekleri ile tüketicilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Otomobil piyasasında yıl sonu canlılığını artırma ve satışları maksimize etme çabaları, alıcılar için oldukça karlı özel tekliflerin habercisi.

Renault Kampanyalarında Büyük İndirimler

Renault, her zaman olduğu gibi bu yıl sonu da geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Renault Taliant ve Renault Clio otomatik vites seçeneklerinde, ÖTV indirimlerini baz alarak müşterilere oldukça cazip fiyatlar sunuluyor. Renault Megane E-Tech gibi elektrikli araç modellerinde ise 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatlarla çevreci araç sahibi olma fırsatı veriyor.

Toyota'nın Avantajlı Fiyatları ve Sıfır Faizli Kredi Seçenekleri

Toyota, müşterilerine Corolla Sedan gibi sevilen modellerde 180 bin liraya varan indirimler sağlıyor. Ayrıca, 250 bin liraya kadar olan kredilerde 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunarak bütçe dostu çözümler öneriyor.

Nissan'dan Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Ekstra İndirim

Nissan, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi ön planda tutan hibrit araç modellerinde, özellikle Nissan Qashqai için ekim ayına özel 125 bin liraya varan fiyat avantajları ve cazip faiz oranları ile öne çıkıyor.

Opel'in Yeni Modellerinde Faiz Avantajları ve Nakit İndirimleri

Opel, yeni Opel Astra modeli ile manuel vites seçeneklerinde 200 bin lira için %0,99 faizli kredi imkanı sağlarken, benzinli Astra modellerinde nakit alımlarda 124 bin 900 liraya kadar olan indirimlerle müşterilerin bütçesine katkıda bulunuyor.

Hyundai'den SUV Segmentinde Büyük Fırsatlar

Hyundai, özellikle SUV segmentinde Tucson ve Bayon modellerinde, donanım seviyesine göre değişen indirimler ve kredi seçenekleri ile dikkat çekerken, Bayon modelinde 60 bin lira varan indirimler sunuyor.

Peugeot'dan SUV ve Hafif Ticari Araçlarda Uygun Faiz Oranları

Peugeot, SUV 2008, 3008 ve 5008 gibi popüler modellerinin yanı sıra, 208 ve 308 gibi binek araçlarında ve hafif ticari araçlarda da uygun faiz oranları ve takas destekleri ile piyasada yer alıyor.

Honda Civic Sedan Executive+ Modelinde Takas Desteği

Honda, Civic Sedan Executive+ modelinde 200 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunarak veya 100 bin lira takas desteğiyle araç sahibi olmak isteyenlere cazip seçenekler öneriyor.

Jeep'den Renegade Modelinde Özel İndirim ve Faiz Oranları

Jeep, Renegade modeli için Koç Fiat Kredi üzerinden 200 bin liraya 12 ay boyunca %0 faiz ve ayrıca 100 bin liraya varan showroom özel indirimlerle dikkat çekiyor.

Kia'nın Ekim Ayına Özel İndirimleri

Kia, 10 bin liradan başlayan ve 100 bin liraya kadar ulaşan indirim fırsatlarıyla ekim ayında otomobil severlere hitap ediyor.

Volkswagen'den Ticari Araçlarda Sınırlı Sayıda Fiyat Avantajı

Volkswagen Ticari Araç, özellikle California ve Grand California modelleri için sınırlı sayıda araçlarda uygulayacağı fiyat avantajları ile müşterilere cazip teklifler sunuyor.

Bu yıl sonu, otomobil almayı düşünenler için mükemmel bir zaman olarak göze çarpıyor. Önde gelen markaların sağladığı indirim fırsatları, sıfır faizli kredi imkanları ve takas destekleri ile aradığınız otomobile sahip olmak artık daha kolay ve ekonomik.