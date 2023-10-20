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Düşük rekolteyle üreticiyi üzen zeytin fiyatıyla da tüketiciyi üzüyor

Mersin'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan rekolte düşüşü, çiftçileri endişelendiriyor. Ancak ürün azlığına bağlı olarak yükselen fiyatlar, umut kaynağı oluyor. Aydın Memecik Zeytinyağı ise coğrafi tescil onayı alarak önemli bir adım atmış durumda.

Düşük rekolteyle üreticiyi üzen zeytin fiyatıyla da tüketiciyi üzüyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 15:22

Mersin, ülkemizin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak bilinirken, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekolte ciddi bir düşüş gösterdi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin Merkez'deki rekolte düşüşünün geçen yıla göre yaklaşık %40 olduğunu açıkladı. Yılmaz ayrıca, zeytinin çeşidine ve kalitesine bağlı olarak fiyatların değiştiğini belirtti. Yağlık zeytinin kilosunun 30-40 TL, kurmalık zeytinin ise 50-70 TL arasında değiştiğini söyledi. Rekolte düşüşünün temel nedenlerinden birinin, zeytinin çiçeklenme döneminde olumsuz hava koşullarından etkilenmesi ve bu dönemde zararlılara karşı ilaçlama yapılmaması olduğunu vurguladı.

Yılmaz ayrıca, zeytin bahçelerinin sulanması için Pamukluk Barajı'nın hızla devreye alınması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'deki zeytin üretiminin %20'sinin Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştiğini belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise, 15 milyon ağaçtan 130 bin ton zeytin ve 10 bin ton yağ üretiminin beklendiğini söyledi.

Mut ilçesinde geçen yıla göre yaklaşık %60 rekolte düşüşü yaşandığını ancak ürünün azlığı nedeniyle fiyatların yükselmesinin çiftçileri memnun ettiğini belirten Yılmaz, Ayvalık Zeytini'nin kilosunun 50-70 TL, Gemlik'in 40-60 TL ve Domat (Eşek Zeytini)'nin 40-70 TL arasında satıldığını ifade etti. Zeytinyağının litresinin ise 250 TL'den satışa sunulduğunu belirtti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus'ta geçen yıla göre bu yıl rekolte düşüşünün %80 olduğunu açıkladı. Bu büyük düşüş, bölgedeki zeytin üreticileri için endişe kaynağı oluşturuyor.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2021'de yapılan başvuru sonucunda Aydın Memecik Zeytinyağı, coğrafi tescil aldı. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen bu karar, AB Komisyonu Resmi Gazetesi'nde duyuruldu. Karara göre, üç aylık askı sürecinde herhangi bir itiraz olmazsa, coğrafi işaret tescili kesinleşecek.

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