Duru Kınay aşka geldi! Futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş pozları olay oldu

Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı Duru Kınay, aşk dolu paylaşımlarıyla gündem oldu. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan Duru Kınay, futbolcu sevgilisi Emirhan Çalışkan ile romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Sonsuza kadar ve her zaman…”

Instagram’da oldukça aktif olan Duru Kınay, sevgilisinin doğum günü için yaptığı paylaşımda duygu dolu sözlere yer verdi. "Seni sonsuza kadar ve her zaman seviyorum. Bugün bana ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor." notunu düşen Kınay, sevgilisiyle sarmaş dolaş karelerini takipçileriyle paylaştı.

Futbolcu sevgili: Emirhan Çalışkan

Gönlünü İstanbul Beylikdüzüspor oyuncusu Emirhan Çalışkan’a kaptıran Duru Kınay’ın aşkı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Genç çiftin samimi ve mutlu halleri, hayranlarının ilgisini çekti.

Annesinden destek geldi

Güzel oyuncu Emine Ün, kızının aşkına sessiz kalmadı. Paylaşıma kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yorum yapan Ün, hem destek verdi hem de takipçilerinden gelecek nazara karşı kızı ve sevgilisi için temennide bulundu.