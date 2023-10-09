Dünyanın en pis şehirleri açıklandı! Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor

Dünya üzerindeki kirlilik sorunu, artan nüfus ve endüstriyel faaliyetlerle birlikte her geçen gün daha da büyüyor. İnsanların doğaya verdiği zarar, okyanuslarda biriken plastik atıklardan, atmosfere salınan zararlı gazlara kadar geniş bir yelpazede gözlemleniyor. Son olarak yayımlanan bir liste ile dünyanın en kirli şehirleri belirlendi.

H2: Dünya Genelinde ve Türkiye'de Kirli Şehirler

Listede yer alan şehirler, kirlilik dereceleri göz önüne alınarak sıralandı. Ülkemizden de 3 şehir bu listeye girdi. Bu iller arasında en yüksek kirlilik seviyesine sahip olan il ise birçok kişi için sürpriz oldu.

İnsanların doğaya verdiği zararın somut göstergelerinden biri olan bu liste, çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hem dünyada hem de Türkiye'de en kirli şehirlerin hangileri olduğu konusundaki merak, yakın zamanda açıklanacak detaylarla giderilecek.

Bu listeler, hem bireylerin hem de devletlerin, çevresel sorunlara daha duyarlı olmaları için bir uyarı niteliğinde. Çevresel sorunların farkında olarak alınacak önlemler, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza yardımcı olacak.

Dünya üzerindeki kirlilik oranları, çeşitli faktörler göz önüne alınarak belirlenen kirlilik endeksleri ile ölçülmektedir. Son olarak yayımlanan bir araştırma, dünyanın en kirli beş şehrini sıraladı. İşte o şehirler ve kirlilik endeksleri:

Dünya Genelinde En Kirli Şehirler ve Endeksleri

1- Kabil, Afganistan: Kirlilik endeksi 97,77.

2- Ghaziabad, Hindistan: Kirlilik endeksi 97,67.

3- Kalkandere, Makedonya: Kirlilik endeksi 97,57.

4- Faridabap, Hindistan: Kirlilik endeksi 95,89.

5- Katmandu, Nepal: Kirlilik endeksi 95,78.

Bu şehirler, endüstriyel atıklar, hava kirliliği, su kirliliği ve çeşitli diğer etkenler nedeniyle yüksek kirlilik endeksine sahip. Bu liste, çevresel sorunlara karşı alınması gereken önlemlerin ve global bir yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Dünyada ve ülkemizde çevre kirliliği konusunda daha bilinçli bir yaklaşım sergilenmesi, gelecek nesiller için daha temiz bir çevre bırakmamıza yardımcı olacak.

Türkiye'den Üç Büyük Şehir, Dünyanın En Kirli Şehirleri Listesinde!

Dünyanın en kirli şehirleri arasında Türkiye'den de üç büyük şehrimiz yer aldı. Ankara, İstanbul ve İzmir, kirlilik endekslerine göre listeye girmeyi başardı. İşte o şehirler ve kirlilik endeksleri:

Türkiye'de Kirlilik Endeksine Göre Öne Çıkan Şehirler

1- Ankara: Türkiye'nin başkenti Ankara, kirlilik endeksi 73,66 ile listeye 73. sıradan giriş yaptı.

2- İstanbul: Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, kirlilik endeksi 67,11 ile listeye 106. sıradan dahil oldu.

3- İzmir: Ege'nin incisi İzmir ise kirlilik endeksi 62,75 ile listeye 126. sıradan girmeyi başardı.

Bu üç şehrimizin, global çapta yapılan kirlilik endeksi değerlendirmesinde yer alması, ülkemizdeki çevresel sorunların ve alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus, trafik yoğunluğu ve endüstriyel faaliyetler kirliliğin artmasına neden oluyor. Bu sonuçlar, sadece şehirlerin mevcut durumunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel sorunlarla mücadelede daha bilinçli ve etkin stratejilere ihtiyaç duyulduğunu da ortaya koyuyor.