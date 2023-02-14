Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek!

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi ve bu şehirlerde ağır bir yıkıma yol açtı. Depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da bölgeye afetzedeler için yardımlar yollanmaya başlandı.



TÜM DÜNYA SEFERBER OLDU!



Daha sonra dünyadan da bir çok devlet desteklerini gösterdi ve arama kurtarma ekiplerini ülkemize gönderdi. Ayrıca şov dünyasından isimler de yaptıkları paylaşımlarla Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.





Örneğin Irına Shayk, bağış yapılabilecek hesap numaralarını paylaşarak Türkiye'ye destek olunması için çağrıda bulundu. Yine Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Billie Eilish, Kaia Gerber, Dakota Johnson, Camila Cabello, Bella Hadid, Gigi Hadid, Halsey, Demi Lovato, Dua Lipa, Orlando Bloom, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Elsa Hosk gibi isimler deprem haberleri global boyuta ulaştığı anda destek çağrılarına başladılar ve afet alanına yapılacak yardımlarda aracı oldular.