Dünyaca Ünlü İsim Oliver Tree Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti!

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yaşanan helikopter kazası müzik dünyasını sarsan bir haberle gündeme geldi. İddiaya göre iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada dünyaca ünlü müzisyen Oliver Tree hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede büyük bir panik yaşanırken yetkililer geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kazanın şehrin güneybatı bölgesinde bulunan bir elektrikli araç deposu üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre helikopterler aniden birbirine çok yakın bir rotaya girdi ve kısa süre içinde çarpışma meydana geldi.

Kazada 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Rio de Janeiro Sivil Polisi tarafından yapılan açıklamada kazada toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Oliver Tree’nin bulunduğu helikopterde kendisiyle birlikte 4 yolcu ve pilotun olduğu aktarıldı. Diğer helikopterde ise yalnızca pilotun bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin kimliklerinin de netleştirildiğini ve ailelerine bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve enkaz alanı incelemeye alındı.

Soruşturma Tüm Hızıyla Sürüyor

Kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmış değil. İlk değerlendirmelerde teknik bir arıza mı yoksa insan hatası mı olduğu araştırılıyor. Uçuş kayıtları radar verileri ve pilotların iletişimleri detaylı şekilde inceleniyor.

Yetkililer bu tür hava kazalarının nadir yaşandığını ancak çok yönlü bir araştırma yürütüldüğünü belirtti. Özellikle iki helikopterin aynı anda neden aynı hava sahasında bulunduğu sorusu soruşturmanın en kritik noktalarından biri olarak görülüyor.

Müzik Dünyasında Büyük Üzüntü

Henüz 32 yaşında hayatını kaybettiği belirtilen Oliver Tree genç yaşta müzik dünyasında dikkat çekmiş ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Özellikle elektronik müzik sahnesinde yaptığı çalışmalarla tanınan sanatçı kariyerine erken yaşta başlamıştı.

2010’lu yıllarda Skrillex ve Zeds Dead gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle adını duyuran Tree daha sonra solo projeleriyle de büyük başarı elde etmişti. “Life Goes On” gibi parçaları milyonlarca dinlenmeye ulaşmış uluslararası listelerde yer almıştı.

Turne Öncesi Gelen Acı Haber

Sanatçının kısa süre içinde başlayacak dünya turnesi için hazırlık yaptığı da biliniyordu. Avrupa, Amerika ve Asya’yı kapsayan geniş bir konser programı planlanırken bu trajik kaza müzik dünyasında büyük bir boşluk yarattı.