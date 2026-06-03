Dünyaca Ünlü Grup Pink Martini İstanbul’da Sahne Alacak

Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Martini yazın en keyifli etkinliklerinden biriyle yeniden İstanbul’a geliyor. 22 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan grup İstanbullu müzikseverlere adeta küçük bir dünya turu yaşatacak.

Harbiye’de Renkli Bir Gece Yaşanacak

İstanbul’un en sevilen açıkhava sahnelerinden biri olan Harbiye bu yaz Pink Martini’ye ev sahipliği yapacak. Grup sahne performansları ve çok dilli repertuvarıyla biliniyor. Yani konser müzik etkinliği kimliğinin yanında bir de farklı kültürlerin iç içe geçtiği renkli bir gece olacak.

Dünyayı Dolaşan Bir Müzik Tarzları Var

Pink Martini’nin en dikkat çeken özelliği tek bir türe bağlı kalmaması. Fransız şansonlarından Latin ezgilerine Brezilya sokak müziklerinden 1930’ların Küba tınılarına kadar geniş bir yelpazede şarkılar söylüyorlar. Hatta repertuvarlarında Türk müziğinden “Katibim” ve “Aşkım Bahardı” gibi parçalar da bulunuyor.

Grup 20’den fazla dilde şarkı seslendiriyor. Bu yüzden konserlerinde herkes kendinden bir parça bulabiliyor.

Hit Albümler ve Dizi Müzikleri

Pink Martini’nin “Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!” ve “Je Dis Oui” gibi albümleri dünya çapında altın ve platin plak kazanmış durumda. Şarkıları sadece albümlerle sınırlı kalmamış, “La Casa de Papel” ve “Desperate Housewives” gibi popüler dizilerde de kullanılmış.

İstanbul Konserinde Sürpriz İsim

İstanbul konserinde gruba Storm Large da eşlik edecek. Sahne enerjisiyle bilinen sanatçının katılımı gecenin daha da renkli geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Kısacası Pink Martini’nin İstanbul konseri yazın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday. Hem müzik hem atmosfer hem de sahne şovuyla Harbiye’de unutulmayacak bir gece yaşanacak gibi görünüyor.