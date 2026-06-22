Dünya Yıldızı İstanbul'da! Reggae Efsanesi Shaggy Geliyor!

Dünya müzik listelerini altüst eden Boombastic ve It Wasn't Me gibi zamansız hitlerin efsanevi mimarı reggae ve dancehall müziğinin küresel ikonu Shaggy İstanbul'a geliyor! Benzersiz vokal tarzı yüksek sahne enerjisi ve akıllara kazınan melodileriyle müzik dünyasında bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü sanatçı perşembe günü İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

Reggae ve dancehall müziğinin dünyaca ünlü ismi Boombastic ve It Wasn't Me gibi unutulmaz hitlerin mimarı Shaggy perşembe günü Incore Festival kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) müzikseverlerle buluşacak.

Dev Organizasyonda 4 Bin Kişi Ağırlanacak

Müzik dünyasının bu dev buluşması eğlence sektörünün iddialı ismi Influx Core organizasyonuyla hayata geçiriliyor. Şehrin en prestijli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Salonu'nda gerçekleşecek bu özel geceye duyurulduğu ilk günden beri müzikseverler tarafından adeta akın edildi.

Reggae ve dancehall müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden Shaggy perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Influx Core organizasyonuyla gerçekleşecek konsere yoğun ilgi gösterilirken organizasyonda yaklaşık 4 bin kişinin ağırlanması bekleniyor.

90'lar ve 2000'ler Rüzgarı Eşecek

Grammy ödüllü usta sanatçı Shaggy İstanbul Kongre Merkezi'nin büyüleyici atmosferinde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla sahnede olacak. Yaklaşık 4 bin şanslı müzikseverin canlı olarak tanıklık edeceği bu dev konserde nostalji rüzgarları eşliğinde dancehall ve reggae ritimleri İstanbul'u kasıp kavuracak. Biletlerin tükenmek üzere olduğu organizasyon şimdiden yılın en iddialı uluslararası müzik olaylarından biri olarak gösteriliyor.