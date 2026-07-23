"Acım Konuşabilecek Kadar Olgunlaşmadı": Kardeş Acısı Dinmeyen Bahar Candan Sessizliğini Bozdu

Katıldıkları moda yarışması ve sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlarıyla geniş kitlelerce tanınan Candan kardeşlerden Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın acı kaybının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yuman ablasının vefatıyla sarsılan ünlü fenomen katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının soruları karşısında duygusal anlar yaşadı.

Ablasının yokluğuna alışmakta güçlük çeken ve henüz bu büyük kaybı kabullenme sürecinde olduğunu belirten Candan gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Hala Duygular Çok Yoğun Yorum Yapmayacağım

Cezaevi sürecinde yaşadığı sağlık sorunları ve ardından tedavisi sürerken hayatını kaybeden ablası Nihal Candan hakkında gelen sorular üzerine konuşmakta zorlanan Bahar Candan yaşadığı derin acıyı şu sözlerle ifade etti,

Acım Olgunlaşmadı

Ablasının ardından toparlanamadığını belirten genç fenomen "Hala duygular çok yoğun... Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum" diyerek yaşadığı travmanın tazeliğini gözler önüne serdi.

Zorlu Hastalık Süreci

2023 yılının Kasım ayında tutuklandıktan sonra cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konulan ve 23 kiloya kadar düşerek tahliye edilen 30 yaşındaki Nihal Candan hastanedeki tedavi sürecinde iki kez kalbinin durması sonucu yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Ablasının anısını yaşatmaya çalışan ve bir yandan da yaşadığı ağır süreci atlatmaya çabalayan Bahar Candan'ın bu çaresiz ve duygusal halleri takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından üzüntüyle karşılandı.