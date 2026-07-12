Yasemin Şefkatli'den İkizleri İçin Zor Karar! İlk Gece Olayı

Yasemin Şefkatli ikiz oğulları için emzik dönemini bitirme kararı aldı. Miniklerin ilk tepkisini paylaşan ünlü isim "Bakalım gece ne olacak" dedi.

Yasemin Şefkatli'den İkizleri İçin Zor Karar! İlk Gece Olayı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 11:48

Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine takipçilerinin ilgisini çekti. İkiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in büyüme sürecini sık sık paylaşan Şefkatli bu kez annelerin çok iyi bildiği bir konuda önemli bir adım attığını duyurdu. Görünen o ki evde emzik dönemi artık yavaş yavaş sona eriyor.

Emziklere Veda Etme Kararı Aldı

Yasemin Şefkatli takipçilerine yaptığı paylaşımda çocuklarına artık emzik kullanmayacaklarını söylediğini anlattı. Hatta emzikleri kestiğini ve eve geldiklerinde oğlu Emir'in emzikleri alıp çöpe attığını da paylaştı.

Miniklerin bu duruma ilk başta biraz üzüldüğünü söyleyen Şefkatli "Biraz ağladılar, bakalım gece nasıl geçecek" notunu da ekledi. Bu samimi paylaşım özellikle çocuk büyüten anne ve babaların ilgisini çekti.

Takipçileri Deneyimlerini Paylaştı

Yasemin Şefkatli'nin bu paylaşımının ardından sosyal medya adeta yorumlarla doldu. Kimi takipçileri kendi çocuklarında benzer bir süreç yaşadıklarını anlatırken kimileri de sabırlı olması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Şefkatli'nin annelik sürecini tüm doğallığıyla paylaşması ise takipçilerinden yine tam not aldı. Günlük hayatın içinden kesitler sunması onu takip eden birçok kişi tarafından samimi bulunuyor.

İbrahim İsminin Duygusal Hikayesi

Yasemin Şefkatli kısa süre önce katıldığı bir programda oğullarından birine neden İbrahim adını verdiklerini de ilk kez anlatmıştı. Hamileliği sırasında bebeklerinden birinde kalp problemi olduğunu öğrendiklerini söyleyen Şefkatli bu süreçte ona güç vermesi ve mucizelerin yanında olması dileğiyle "İbrahim" ismini seçtiklerini ifade etmişti.

Hem yaşadıkları zorlu süreci hem annelik yolculuğunu açık yüreklilikle paylaşan Yasemin Şefkatli bu kez de emzik kararını takipçileriyle paylaşarak benzer süreçten geçen ailelerin ilgisini çekmeyi başardı.

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