Kadir Ezildi'den Dudak Uçuklatan Düğün Jesti!

Kadir Ezildi bu kez televizyon programlarıyla değil kardeşinin düğününde yaptığı jestlerle gündeme geldi. İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğünde kardeşi Kerem Ezildi ile Işıl Özkorucuklu dünyaevine girerken gecenin en çok konuşulan detaylarından biri de Kadir Ezildi'nin geline taktığı altınlar oldu.

Düğünde Altınlar Konuşuldu

Düğün boyunca oldukça neşeli olduğu görülen Kadir Ezildi kardeşinin en mutlu gününde hiçbir detayı eksik bırakmadı. Eşi Gamze Ezildi ile birlikte takı törenine katılan ünlü sunucu geline tam 8 bilezik ve 2 gelin seti taktı.

Takı törenindeki bu cömert davranış kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Görüntüleri izleyen birçok kişi Ezildi'nin kardeşine verdiği değeri yorumlarda dile getirirken bazı kullanıcılar ise düğünün ihtişamına dikkat çekti.

Kendi Düğünü De Çok Konuşulmuştu

Aslında Kadir Ezildi'nin düğünleriyle gündeme gelmesi ilk kez yaşanmıyor. Kendi düğününde takılan altınları sosyal medya hesabından paylaşması uzun süre konuşulmuştu.

O dönem ortaya atılan iddialarda düğünde milyonlarca liralık ziynet takıldığı öne sürülmüş bu görüntüler günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Bu kez ise kardeşinin düğününde yaptığı takılarla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Duygusal Anlar Da Yaşandı

Gösterişli düğünün en duygusal anlarından biri ise Ezildi ailesinin annesiydi. İki oğlunu bir arada gören anne mutluluğunu gözyaşlarıyla yaşadı. Çocuklarına sarıldığı anlar davetlileri de duygulandırdı.

Hem eğlenceli görüntülerin hem duygusal anların yaşandığı gece sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadir Ezildi ise kardeşinin en özel gününde yaptığı sürprizlerle ve cömert tavrıyla gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.