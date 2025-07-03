Dünya Futbolu Yasta: Diogo Jota ve Kardeşi Feci Kazada Hayatını Kaybetti

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, büyük bir acıyla sarsıldı. Takımın yıldız oyuncularından Diogo Jota, geçirdiği trafik kazasında çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm dünyada futbolseverleri yasa boğan olay, Jota'nın sadece hayranlarını değil, futbol dünyasını da derinden etkiledi.

Kazada Kardeşiyle Birlikte Hayatını Kaybetti

Portekizli futbolcu Diogo Jota, 28 yaşındaydı. Portekiz’de meydana gelen kazada Jota'nın kullandığı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaza sonrası araçta çıkan yangın, geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü. Araçta bulunan Jota’nın 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva da feci olayda yaşamını yitirdi. Andre de tıpkı ağabeyi gibi profesyonel futbolcuydu ve Portekiz 2. Ligi takımlarından Penafiel forması giyiyordu.

Henüz Yeni Evlilik Yapmıştı

Bu acı kayıp, Jota’nın kısa süre önce kurduğu aile hayatını da yarım bıraktı. 22 Haziran 2025’te uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rute Cardoso ile dünya evine giren yıldız futbolcu, mutluluğunu sosyal medyada paylaşmıştı. Bu evlilik, sadece birkaç gün sürebildi.

Kariyeri Başarılarla Dolu Geçmişti

Diogo Jota, futbol kariyerine Portekiz’in Pacos Ferreira takımında başladı. Ardından Atlético Madrid ve Wolverhampton gibi kulüplerde forma giydi. 2020 yılında Liverpool, genç yıldızı 44.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kırmızı formayla 182 maçta 65 gol atıp 26 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Bu sezon ise Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

Futbol Dünyası Yasta

Jota'nın ani ölümü, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Kulüpler, oyuncular ve taraftarlar sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Bu büyük kayıp, yalnızca Liverpool taraftarlarını değil, tüm futbol dünyasını derinden üzdü. Diogo Jota, yeteneği, çalışkanlığı ve sahadaki mücadelesiyle hafızalardan silinmeyecek.