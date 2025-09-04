Dublörü işten çıkarılmıştı, Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama

Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili gündem yaratan gelişme, magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Ünlü oyuncunun bir süredir dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sosyal medyada paylaştığı kamera arkası görüntüleri sonrası işten çıkarıldığını duyurdu. Konunun kısa sürede büyümesi üzerine gözler Tatlıtuğ’a çevrildi ve oyuncudan ilk açıklama geldi.

Mehmet Tan'ın paylaşımı sonrası işine son verildi

41 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü olarak görev alan Mehmet Tan, çekimlerde yer aldığı bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada yayımladı. Görüntülerin kısa sürede yayılması sonrası Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını açıkladı.

Mehmet Tan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yerde paylaşıldı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."

Tatlıtuğ sessizliğini bozdu

Gelişmenin ardından gözler Tatlıtuğ’a çevrildi. Sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tatlıtuğ, set ortamında kimsenin işini kaybetmesini istemediğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirlerine ve tabii ki dublörlere kadar dev bir ekibiz. Haftalık bölüm yetiştirmek için zamanla yarışıyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçte birkaç kez birlikte çalıştık."

“Kimsenin işinden olmasını istemem”

Tatlıtuğ, açıklamasının devamında ekip ruhuna vurgu yaptı ve işten çıkarılma kararının kendisiyle ilgili olmadığının altını çizdi. Başarılı oyuncu, “Benim için önemli olan, birlikte çalıştığımız insanların emeğine saygıdır. Hiç kimsenin işinden olmasını istemem” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tatlıtuğ’un açıklamaları ise hayranları tarafından destek gördü.