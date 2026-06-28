Dua Lipa'nın Mutluluğuna Eski Sevgili Gölgesi Düştü!

Son günlerde magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri Dua Lipa. Ünlü şarkıcının Callum Turner ile yaptığı gösterişli düğün ve romantik görüntüleri herkesin gündemindeyken bir anda yıllar öncesinden gelen açıklamalar tüm dikkatleri başka bir noktaya çevirdi. Bu kez konuşulan kişi Dua Lipa değil Callum Turner'ın eski sevgilisi Vanessa Kirby oldu.

Vanessa Kirby'den Dikkat Çeken Sözler

2015 ile 2019 yılları arasında Callum Turner ile ilişki yaşayan Vanessa Kirby yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kirby, ilişkileri boyunca kendisini adeta gözlerden uzak tuttuğunu söyledi. Kırmızı halıya birlikte çıkmadıklarını sosyal medyada bir kez bile paylaşılmadığını ve ilişkilerinin yıllarca gizli yaşandığını dile getirdi.

Kirby'nin en çok konuşulan cümlesi ise "Şimdi onun romantik bir prens gibi anlatılmasına şaşırıyorum." sözleri oldu. Çünkü Turner bugün Dua Lipa ile oldukça göz önünde bir ilişki yaşıyor. Sürekli birlikte görüntüleniyorlar davetlere el ele katılıyorlar ve sosyal medyada sık sık gündem oluyorlar.

Dua Lipa İle Tamamen Farklı Bir İlişki

İddialara göre Turner, Dua Lipa ile ilişkisinin en başından itibaren birlikte görünmekten hiç çekinmedi. Kırmızı halı organizasyonlarından davetlere kadar birçok etkinlikte ünlü şarkıcının yanında yer aldı. Bu durum da ister istemez eski ilişkiyle kıyaslanmaya başladı.

Birçok kişi sosyal medyada "Aynı insan nasıl iki farklı ilişkide bu kadar farklı davranabiliyor?" yorumları yaptı. Özellikle Vanessa Kirby'nin açıklamalarından sonra bu tartışma daha da büyüdü.

Kariyeri De En Az Özel Hayatı Kadar Konuşuluyor

Callum Turner son yıllarda sadece özel hayatıyla değil oyunculuk kariyeriyle de dikkat çekiyor. Modellikle başladığı kariyerinde zamanla sinema ve televizyonun aranan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle Fantastic Beasts, The Capture ve Masters of the Air gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Hatta uzun süredir yeni James Bond adayları arasında adının geçmesi de kariyerindeki yükselişi gösteriyor. Ünlü oyuncu George Clooney'nin bile Turner için "Harika bir Bond olur." demesi bu ihtimali daha da güçlendiren yorumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tartışmalar Bitmiş Değil

Bir yanda Dua Lipa ile masalsı bir evlilik yaşayan Callum Turner diğer yanda eski sevgilisi Vanessa Kirby'nin yıllar sonra yaptığı çarpıcı açıklamalar... Magazin dünyası şu sıralar tam da bu ikilemi konuşuyor. Turner cephesinden ise şimdilik bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmiş değil. Bu nedenle gözler önümüzdeki günlerde yapılabilecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.