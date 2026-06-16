Dua Lipa’nın Eşi Hakkında Konuşulan O Detay Ortalığı Karıştırdı

Dua Lipa ve eşi Callum Turner Amalfi Sahili’ndeki balayı tatilinde görüntülendi. Turner’ın sırtındaki izler sosyal medyada merak uyandırdı.

Dua Lipa’nın Eşi Hakkında Konuşulan O Detay Ortalığı Karıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 19:03

Dua Lipa ve kısa süre önce evlendiği eşi Callum Turner şu sıralar İtalya’nın Amalfi Sahili’nde balayı tatilinde. Zaten romantik bir yer olan Amalfi bu kez ünlü çift sayesinde magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Deniz, güneş, romantizm derken ortaya oldukça konuşulan görüntüler çıktı.

Amalfi Sahili’nde Romantik Kaçamak

Çiftin tatili genel olarak baya sakin ve keyifli geçiyor gibi görünüyor. Gün boyu denize giriyorlar sahilde güneşleniyorlar ve bol bol birbirleriyle vakit geçiriyorlar. Hani dışarıdan bakınca “balayı tam da böyle olur” dedirten türden bir görüntü var ortada.

Birlikte denize girmeleri, sahilde uzun uzun oturmaları ve sürekli birbirlerine yakın olmaları kameralara da yansıdı. Zaten paparazziler de bu tarz anları kaçırmamış çiftin neredeyse her anını takip etmiş gibi görünüyor.

Samimi Anlar Sosyal Medyaya Yansıdı

Görüntülerde en çok dikkat çeken şeylerden biri de çiftin rahatlığı oldu. Öyle kasıntı ya da kameradan kaçan bir halleri yok. Aksine gayet doğal ve birbirlerine karşı oldukça yakın davranıyorlar.

Birbirlerine masaj yapmaları, güneş kremi sürmeleri ve sürekli gülerek vakit geçirmeleri sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Özellikle hayranları bu görüntüleri “gerçek balayı enerjisi” olarak yorumladı.

Sırtındaki İzler Merak Uyandırdı

Ama tabii asıl dikkat çeken detay Callum Turner’ın sırtında görülen izler oldu. Fotoğraflarda sırtında hafif çizik gibi izler olduğu fark edilince herkes bunu konuşmaya başladı.

İngiliz basını da bu konuya kayıtsız kalmadı ve izlerin Dua Lipa’nın tırnaklarından kaynaklanmış olabileceğini yazdı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Bu görüntüler ortaya çıkınca sosyal medyada da birçok yorum yapıldı. Kimisi bunun tamamen doğal bir durum olduğunu söylerken kimisi de “çok yakın ve samimi bir çift” yorumunu yaptı. Genel olarak bakınca çiftin tatili oldukça mutlu ve huzurlu geçiyor gibi duruyor. Sırtındaki izler ise şimdilik sadece magazinin merak ettiği küçük bir detay olarak konuşulmaya devam ediyor.

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