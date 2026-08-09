Gamze Erçel’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın ikinci bebek heyecanında beklenen an geldi. Aile arasında düzenlenen partide bebeğin cinsiyeti sürpriz şekilde belli oldu.

Gamze Erçel’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 21:47

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyuran çift düzenledikleri cinsiyet partisiyle heyecanlarını takipçileriyle paylaştı. Evlerinin bahçesinde aile arasında yapılan kutlamadan gelen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mavi’nin Kardeşi Kız Olacak

Cinsiyet partisinde aile içinde tatlı bir tahmin yarışı da yaşandı. Caner Yıldırım bebeğin erkek olacağını düşünürken Gamze Erçel ve kızları Mavi ise yeni bebeğin kız olacağını tahmin etti.

Heyecanlı geri sayımın ardından beklenen an geldi. Pastadan yükselen pembe renk ailenin tahminini doğruladı. Böylece Mavi’nin bir kız kardeşi olacağı kesinleşti. Sonucun açıklanmasıyla evde adeta bayram havası yaşandı. Özellikle Mavi’nin heyecanı ve mutluluğu sosyal medyada paylaşılırken takipçilerden de peş peşe tebrik mesajları geldi.

Erçel Ailesinde Duygusal Bir Hikâye

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın ilk çocukları Mavi ailenin en özel üyelerinden biri. Küçük kızın “Aylin” ismi, Gamze ve Hande Erçel’in 2019 yılında hayatını kaybeden annelerinin anısını yaşatıyor.

Mavi’nin küçük yaşta yaşadığı sağlık sorunu ise aile için oldukça zorlu bir dönem olmuştu. Tedavi sürecini mümkün olduğunca gözlerden uzak geçiren aile güzel haberin ardından büyük bir rahatlama yaşamıştı. Mavi’nin hastanede zafer zilini çaldığı anlar da uzun süre konuşulmuştu.

Şimdi ise ailede yepyeni bir heyecan var. Mavi yakında abla olacak; Gamze Erçel ve Caner Yıldırım da ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Sosyal medyada paylaşılan bu renkli anların ardından herkesin dileği aynı: Minik bebek sağlıkla dünyaya gelsin, Mavi de kardeşine sevgi dolu bir abla olsun!

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