Dorukhan Toköz’ün gece gezmesi! Arnavutköy'de soru işaretleri yaratan buluşma

Dorukhan Toköz, üç kadın arkadaşıyla akşam yemeği için buluştu. Yemek sonrası mekândan çıkış yaparken muhabirleri fark eden Toköz, arkadaşlarını önden göndererek dikkatleri üzerine çekti.

Bir süre sonra yalnız başına dışarı çıkan Dorukhan Toköz, basın mensuplarının "İyi geceler" temennisine karşılık verip soruları yanıtsız bırakarak hızla aracına bindi. Geceyi sonlandırmayan futbolcu, daha sonra güvenlikli bir siteye geçiş yaptı. Toköz'ün bu hareketleri sosyal medyada tartışmalara yol açarken, genç futbolcu konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.