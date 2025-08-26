Dolandırıcılar Bu Kez Seda Sayan’ı Hedef Aldı

Ünlü Şarkıcıdan Sert Uyarı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendi adını kullanarak yapılan dolandırıcılıklara isyan etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takipçilerini uyaran sanatçı, özellikle son dönemde artan sahteciliklere dikkat çekti. “Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz?” diyerek hayranlarını bilinçlendirdi.

Doktorunu Dolandırmaya Kalktılar

Sayan, videosunda yaşadığı son olayı da anlattı. “Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıcılık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah’tan hemen bana ulaştı” sözleriyle sahtekarların yakın çevresini bile hedef aldığını açıkladı.

Yakın Dostundan 35 Bin Lira Aldılar

Sanatçı, en çok güvendiği isimlerden birinin de dolandırıcıların kurbanı olduğunu duyurdu. “Çok sevdiğim kardeşim Doğan’ı aramışlar. Benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla tam 35 bin lira parasını almışlar” diyen Seda Sayan, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

“Bu Tuzaklara Niye Düşüyorsunuz?”

Sanatçı, hayranlarına sık sık televizyonlarda yer alan dolandırıcılık haberlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bu dolandırıcılıklara dikkat edin. Sizden rica ediyorum, her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz?”

Ünlülerin İsmini Kullanıp Para İsteyenlere Dikkat

Seda Sayan, dolandırıcılara karşı herkesi uyanık olmaya çağırdı. “Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz” diyerek özellikle sahte hesaplara ve telefon aramalarına karşı takipçilerine net bir mesaj verdi.