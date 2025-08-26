Dolandırıcılar Bu Kez Seda Sayan’ı Hedef Aldı

Seda Sayan, kendi adıyla yapılan dolandırıcılıklara isyan etti. “Bu tuzaklara niye düşüyorsunuz?” diyerek hayranlarını uyardı.

Dolandırıcılar Bu Kez Seda Sayan’ı Hedef Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2025 13:20

Ünlü Şarkıcıdan Sert Uyarı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendi adını kullanarak yapılan dolandırıcılıklara isyan etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takipçilerini uyaran sanatçı, özellikle son dönemde artan sahteciliklere dikkat çekti. “Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz?” diyerek hayranlarını bilinçlendirdi.

Doktorunu Dolandırmaya Kalktılar

Sayan, videosunda yaşadığı son olayı da anlattı. “Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıcılık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah’tan hemen bana ulaştı” sözleriyle sahtekarların yakın çevresini bile hedef aldığını açıkladı.

Yakın Dostundan 35 Bin Lira Aldılar

Sanatçı, en çok güvendiği isimlerden birinin de dolandırıcıların kurbanı olduğunu duyurdu. “Çok sevdiğim kardeşim Doğan’ı aramışlar. Benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla tam 35 bin lira parasını almışlar” diyen Seda Sayan, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

“Bu Tuzaklara Niye Düşüyorsunuz?”

Sanatçı, hayranlarına sık sık televizyonlarda yer alan dolandırıcılık haberlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bu dolandırıcılıklara dikkat edin. Sizden rica ediyorum, her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz?”

Ünlülerin İsmini Kullanıp Para İsteyenlere Dikkat

Seda Sayan, dolandırıcılara karşı herkesi uyanık olmaya çağırdı. “Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz” diyerek özellikle sahte hesaplara ve telefon aramalarına karşı takipçilerine net bir mesaj verdi.

Benzer Haberler
Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı
Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm” Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm”
“Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler “Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler
Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı
Hayal Köseoğlu: Hayal Köseoğlu: "Erken Oldu, Hepimiz Kahrolduk"
Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi! Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi
  • 28-08-2025 10:53

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi
  • 26-08-2025 16:07

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar
  • 25-08-2025 11:42

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar