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Gecce Magazin Haberleri

Dokuz Oğuz dizisinde flaş değişiklik!

Fox TV'de yayınlanan 'Dokuz Oğuz' dizisinin yönetmeni değişti. Ayrıca diziye yeni isimlerde dahil edildi. İşte detaylar...

Dokuz Oğuz dizisinde flaş değişiklik!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-02-2023 17:26

Fox TV'de ekrana gelen "Dokuz Oğuz" dizisi yine nefes kesen olaylara sahne olacak. Gold Film imzalı dizide “Türk Dünyası Acil Müdahale Timi”ni yok etmeye çalışan odaklar Karanlık Yüzbaşı’nın dedesini hedef seçecek. Batur için intikam vakti başlayacak.

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç,  Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’i buluşturan dizide önemli bir değişiklik yaşandı.
 

Dizinin kurucu yönetmeni olan Cem Akyoldaş görevini 6. bölümden itibaren Bülent İşbilen’e devretti. Öte yandan dizinin kadrosuna 6. bölümde Bilge’nin (Deniz Işın) kardeşleri “Çiçek” ve “Kaşgar” karakterleri katılacak. Roller için oyuncu seçimi sürüyor. 

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