Dokuz Oğuz dizisinde flaş değişiklik!

Fox TV'de ekrana gelen "Dokuz Oğuz" dizisi yine nefes kesen olaylara sahne olacak. Gold Film imzalı dizide “Türk Dünyası Acil Müdahale Timi”ni yok etmeye çalışan odaklar Karanlık Yüzbaşı’nın dedesini hedef seçecek. Batur için intikam vakti başlayacak.



Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’i buluşturan dizide önemli bir değişiklik yaşandı.



Dizinin kurucu yönetmeni olan Cem Akyoldaş görevini 6. bölümden itibaren Bülent İşbilen’e devretti. Öte yandan dizinin kadrosuna 6. bölümde Bilge’nin (Deniz Işın) kardeşleri “Çiçek” ve “Kaşgar” karakterleri katılacak. Roller için oyuncu seçimi sürüyor.