Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan (Ergene) 16 yıl sonra setlere dönüyor! Eda Ece ve Şevval Sam ile "Düğünümüz Var" dizisinde rol alacak ünlü oyuncunun dönüşü olay oldu.

Yayın Tarihi : 02-05-2026 12:05

ürk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri olan "Doktor Ela" geri dönüyor! 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra kariyerinin zirvesindeyken setlere veda eden Yasemin Özilhan (Ergene), tam 16 yıl aradan sonra muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Yıldız Kadrolu "Düğünümüz Var" ile Dönüş

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yasemin Özilhan, Poll Production imzalı "Düğünümüz Var" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sadece Yasemin Özilhan’ın dönüşü değil, dizinin kadrosu da adeta bir "yıldızlar geçidi" niteliğinde. Özilhan; Eda Ece, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi dev isimlerle aynı seti paylaşacak.

16 Yıllık Özlem Bitiyor

En son 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve fenomene dönüşen Doktorlar dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu, bu süreçte sadece 2019 yılında Mucize Doktor dizisine "Doktor Ela" olarak konuk olmuş ve bu kısa sahne bile reytingleri altüst etmişti. Uzun yıllardır moda dünyasında ikon haline gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özilhan'ın, asıl mesleği olan oyunculuğa temelli dönmesi hayranları arasında büyük sevinç yarattı.

Kariyerine Neden Ara Vermişti?

Aşk Oyunu ve Doktorlar dizileriyle 2000’li yılların en popüler jönlerinden biri olan Yasemin Özilhan, evlilik sonrası ailesine zaman ayırmak ve çocuklarını büyütmek için oyunculuğu bırakmıştı. Bu süre zarfında tarzı ve asil duruşuyla cemiyet hayatının en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Şimdi ise tecrübesi ve yılların getirdiği olgunlukla yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

