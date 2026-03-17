Doktor Başka Hayatta’da "Nuran" Dönemi: Sürpriz Bir İsim Kadroya Katılıyor!

NOW ekranlarının sevilen medikal draması "Doktor Başka Hayatta", kadrosuna kattığı usta isimlerle hikâyesini güçlendirmeye devam ediyor. Başrolünü Sıla Türkoğlu’nun üstlendiği dizide, merakla beklenen "Elif’in annesi" karakterine hayat verecek isim belli oldu.

Yeşilçam'ın Mirası Sette: Güner Özkul Geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin kadrosuna, Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul’un kızı, deneyimli oyuncu Güner Özkul dahil oldu. Özkul, dizide kilit bir rol olan Nuran karakterini canlandıracak.

Anne-Kız Hikâyesi: Güner Özkul (Nuran), dizide Sıla Türkoğlu’nun hayat verdiği Elif karakterinin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Beklenen Çatışma: Elif ve Nuran arasındaki geçmişe dayalı sırlar ve anne-kız ilişkisinin, önümüzdeki bölümlerde dizinin merkezine yerleşmesi bekleniyor.

Güner Özkul Kimdir?

Usta sanatçı Münir Özkul ve Suna Selen'in kızı olan Güner Özkul, hem oyunculuğu hem de sunuculuğu ile tanınan, sanat dünyasının saygın isimlerinden biridir. Babasından devraldığı bayrağı başarıyla taşıyan Özkul, "Doktor Başka Hayatta" ile uzun bir aradan sonra iddialı bir karakterle ekrana dönmüş olacak.