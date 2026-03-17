Doktor Başka Hayatta’da "Nuran" Dönemi: Sürpriz Bir İsim Kadroya Katılıyor!

Doktor Başka Hayatta Elif'in annesi kim? Güner Özkul hangi dizide oynuyor? Sıla Türkoğlu ve Güner Özkul'un anne-kızı canlandıracağı Doktor Başka Hayatta dizisindeki yeni transferin detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 17-03-2026 10:37

NOW ekranlarının sevilen medikal draması "Doktor Başka Hayatta", kadrosuna kattığı usta isimlerle hikâyesini güçlendirmeye devam ediyor. Başrolünü Sıla Türkoğlu’nun üstlendiği dizide, merakla beklenen "Elif’in annesi" karakterine hayat verecek isim belli oldu.

Yeşilçam'ın Mirası Sette: Güner Özkul Geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin kadrosuna, Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul’un kızı, deneyimli oyuncu Güner Özkul dahil oldu. Özkul, dizide kilit bir rol olan Nuran karakterini canlandıracak.

  • Anne-Kız Hikâyesi: Güner Özkul (Nuran), dizide Sıla Türkoğlu’nun hayat verdiği Elif karakterinin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

  • Beklenen Çatışma: Elif ve Nuran arasındaki geçmişe dayalı sırlar ve anne-kız ilişkisinin, önümüzdeki bölümlerde dizinin merkezine yerleşmesi bekleniyor.

Güner Özkul Kimdir?

Usta sanatçı Münir Özkul ve Suna Selen'in kızı olan Güner Özkul, hem oyunculuğu hem de sunuculuğu ile tanınan, sanat dünyasının saygın isimlerinden biridir. Babasından devraldığı bayrağı başarıyla taşıyan Özkul, "Doktor Başka Hayatta" ile uzun bir aradan sonra iddialı bir karakterle ekrana dönmüş olacak.

Benzer Haberler
Gönül Dağı’na Sürpriz Transfer: İpek Geliyor Gönül Dağı’na Sürpriz Transfer: İpek Geliyor
Yeraltı Dizisinde Yeraltı Dizisinde "Kaan" Dönemi Başlıyor: İsmail’in Oğlu Hikâyeye Dahil Oldu!
Çirkin Dizisiyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Derya Pınar Ak’ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı. Çirkin Dizisiyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Derya Pınar Ak’ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı.
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li ‘Bize Bi’şey Olmaz’ Geliyor! İşte Yayın Tarihi Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li ‘Bize Bi’şey Olmaz’ Geliyor! İşte Yayın Tarihi
Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya! Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
Uzak Şehir Neden Yayınlanmadı? Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu! Uzak Şehir Neden Yayınlanmadı? Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu!
Seda Bakan
Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi

Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.

Melis Sezen’den Reklam Seti Paylaşımı! "Backstage" Pozları Nefes Kesti.