“Doktor Başka Hayatta” Dizisinde Şoke Eden Gelişme: Diziyi Bıraktı

Ekranların yeni ikilisi İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nu bir araya getiren "Doktor Başka Hayatta" dizisinde önemli bir bayrak değişimi yaşanıyor. Dass Yapım imzalı projenin mutfağında gerçekleşen bu ayrılık ve yeni görevlendirme, dizinin takipçileri tarafından merakla karşılandı.

Pınar Bulut Veda Etti: Yeni Senaristler Belli Oldu

Dizinin hikayesini bugüne kadar başarıyla ören usta kalem Pınar Bulut, projeye veda ettiğini açıkladı. Bulut’un vedasının ardından, dizinin senaryo koltuğuna oturacak isimler de netlik kazandı. Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği diziyi, bundan böyle Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydilli kaleme alacak.

6. Bölüm İtibariyle Yeni Dönem Başlıyor

Bonfil ve Beydilli ikilisi, "Doktor Başka Hayatta"nın hikayesini 6. Bölümden itibaren devralacak. Yarın akşam (1 Nisan Çarşamba) 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, her hafta kadrosuna konuk olan ünlü isimlerle de hikayesini zenginleştirmeye devam ediyor.

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun uyumuyla dikkat çeken yapımda, yeni senaristlerle birlikte hikayenin nasıl bir yön alacağı şimdiden merak konusu oldu.