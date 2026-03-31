“Doktor Başka Hayatta” Dizisinde Şoke Eden Gelişme: Diziyi Bıraktı

Doktor Başka Hayatta dizisinde senarist değişikliği! Pınar Bulut projeye veda etti, yerine Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydilli geldi.

Yayın Tarihi : 31-03-2026 16:08

Ekranların yeni ikilisi İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nu bir araya getiren "Doktor Başka Hayatta" dizisinde önemli bir bayrak değişimi yaşanıyor. Dass Yapım imzalı projenin mutfağında gerçekleşen bu ayrılık ve yeni görevlendirme, dizinin takipçileri tarafından merakla karşılandı.

Pınar Bulut Veda Etti: Yeni Senaristler Belli Oldu

Dizinin hikayesini bugüne kadar başarıyla ören usta kalem Pınar Bulut, projeye veda ettiğini açıkladı. Bulut’un vedasının ardından, dizinin senaryo koltuğuna oturacak isimler de netlik kazandı. Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği diziyi, bundan böyle Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydilli kaleme alacak.

6. Bölüm İtibariyle Yeni Dönem Başlıyor

Bonfil ve Beydilli ikilisi, "Doktor Başka Hayatta"nın hikayesini 6. Bölümden itibaren devralacak. Yarın akşam (1 Nisan Çarşamba) 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, her hafta kadrosuna konuk olan ünlü isimlerle de hikayesini zenginleştirmeye devam ediyor.

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun uyumuyla dikkat çeken yapımda, yeni senaristlerle birlikte hikayenin nasıl bir yön alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Doğukan Güngör’den Sürpriz Dönüş: Skandalın Ardından Yeni Adresi Belli Oldu! Doğukan Güngör’den Sürpriz Dönüş: Skandalın Ardından Yeni Adresi Belli Oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ’a Partner Aranıyor: Dönence Dizisinde Başrol Çıkmazı! Kıvanç Tatlıtuğ’a Partner Aranıyor: Dönence Dizisinde Başrol Çıkmazı!
Kızılcık Şerbeti Hayranlarına Müjde: Final İddiaları Boşa mı Çıktı? Kızılcık Şerbeti Hayranlarına Müjde: Final İddiaları Boşa mı Çıktı?
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor? Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor?
Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor? Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
"Yeraltı"nda Dev Transfer: Cemal Hünal Kadroya Dahil Oldu!
“İmrozda Bahar” İçin Buluştular
  • 31-03-2026 11:44

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
  • 30-03-2026 10:23

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!
  • 30-03-2026 17:55

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"