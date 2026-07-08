Doğuş'un Taciz Yorumu Gündemi Karıştırdı!

İstanbul'da erkekleri taciz ettiği iddia edilen bir kadınla ilgili ortaya çıkan görüntüler günlerdir sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Olay kısa sürede büyük yankı uyandırırken birçok kişi yaşananlarla ilgili yorum yaptı. Sessiz kalmayan isimlerden biri de şarkıcı Doğuş oldu. Paylaştığı video ile hem dikkat çekti hem sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kamerayı Açtı Ve Düşüncelerini Paylaştı

Doğuş sosyal medya hesabından yayınladığı videoda doğrudan erkeklere seslendi. Son günlerde karşısına sürekli aynı haberlerin çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı yaşanan olay üzerinden önemli bir noktaya dikkat çekti. Özellikle tacizin kim tarafından yapıldığından bağımsız olarak yanlış olduğunun altını çizen Doğuş erkeklerin de bu olay sayesinde kadınların yıllardır yaşadığı duyguyu daha iyi anlayabileceğini ifade etti.

"Nasıl Bir Duyguymuş Beyler?"

Videoda en çok konuşulan bölüm ise Doğuş'un kurduğu şu cümle oldu: "Beyler, kadınlarımızı daha iyi anlayabildiniz mi? Tacizciliğin ne kadar kötü olduğunu anlayabildiniz mi? Son dönemlerde önüme çok fazla çıkıyor tacizci kadın. Şimdi erkeklere de soruyorum; nasıl bir duyguymuş?"

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kimi kullanıcılar Doğuş'un empati çağrısını desteklerken kimi kullanıcılar ise farklı görüşler dile getirdi. Böylece video kısa sürede gündemin en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline geldi.

Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Doğuş'un açıklamaları olayın kendisi kadar konuşuldu. Bazı kullanıcılar tacizin kadın ya da erkek fark etmeksizin her durumda kabul edilemez olduğunu vurgularken, bazıları ise ünlü şarkıcının empati mesajının önemli olduğunu savundu.

Gündemdeki olayla ilgili tartışmalar sürerken Doğuş'un birkaç dakikalık videosu da sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasına girmeyi başardı. Görünen o ki hem olay hem ünlü şarkıcının sözleri daha uzun süre konuşulmaya devam edecek.