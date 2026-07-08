Cem Yılmaz, Gülben Ergen Ve Daha Niceleri... Özkan Uğur'u Böyle Andılar

Özkan Uğur'un vefatının üçüncü yılında eşi, oğlu ve yakın dostlarının yaptığı duygu yüklü paylaşımlar sosyal medyada binlerce kişiyi derinden etkiledi.

Cem Yılmaz, Gülben Ergen Ve Daha Niceleri... Özkan Uğur'u Böyle Andılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 18:09

Türk müziğinin ve sinemasının unutulmaz isimlerinden Özkan Uğur aramızdan ayrılışının üçüncü yılında yine büyük bir özlemle anıldı. 2023 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı geride bıraktığı şarkılar, filmler ve unutulmaz anılarla hâlâ milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor. Ölüm yıl dönümünde ailesi, yakın dostları ve sanat camiasından birçok isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Özkan Uğur'u sevgiyle andı.

Eşinin Ve Oğlunun Paylaşımı Duygulandırdı

En duygusal mesajlardan biri eşi Aysun Aslan Uğur'dan geldi. Eşine duyduğu özlemi dile getiren Aysun Uğur geçen üç yıla rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. "Unutturamaz seni hiçbir şey" sözleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oğlu Alişan Uğur da babasını unutmadı. Paylaşımında "Özlemin hiç dinmiyor babacım. Seni çok seviyorum." diyerek duygularını dile getirdi. Baba-oğul arasındaki güçlü bağ takipçileri de derinden etkiledi.

Sanat Dünyası Özkan Uğur'u Unutmadı

Özkan Uğur'un birlikte çalıştığı dostları da onu sevgiyle andı. Cem Yılmaz yıllarca aynı projelerde yer aldığı yakın arkadaşını özlemle hatırladığını söyleyerek "Özkan abimi hasretle anıyorum, çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz ise birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaşarak MFÖ'nün unutulmaz şarkılarından biri eşliğinde dostuna veda etti. Ayşegül Aldinç de yaptığı paylaşımda, "Yokluğun ne büyük eksiklik." sözleriyle duygularını dile getirdi. Gülben Ergen ise Özkan Uğur'un sadece başarılı bir sanatçı değil aynı zamanda iyi bir eş, iyi bir baba ve çok özel bir dost olduğunu söyleyerek onu sevgiyle andı.

Mirası Yaşamaya Devam Ediyor

Özkan Uğur'un üçüncü ölüm yıl dönümünde hayranları için özel bir sürpriz de hazırlandı. Usta sanatçının Roman havası yorumlarından oluşan özel bir çalışma dinleyicilerle buluşturuldu. Böylece hem ailesi hem de sevenleri onu eserleriyle bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.

Aradan yıllar geçmiş olsa da Özkan Uğur'un bıraktığı iz silinmiş değil. Paylaşılan her mesaj onun sanatıyla olduğu kadar karakteriyle de ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi. Sevenleri için Özkan Uğur sadece unutulmaz bir sanatçı değil aynı zamanda kalplerde yaşamaya devam eden çok özel bir isim olmayı sürdürüyor.

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