Türk pop müziğinin en başarılı, üretken ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran kadın vokallerinden biri olan Zeynep Bastık müzikseverleri heyecanlandıran yeni bir paylaşıma imza attı. Kendine has tarzıyla seslendirdiği akustik şarkılar ve cover projeleriyle müzik dünyasında kendine sarsılmaz bir yer edinen ünlü sanatçı bu kez Türk popunun efsane isimlerinden Kenan Doğulu'nun zamansız hit eseri Ben Güzelden Anlarım için mikrofon başına geçti. Şarkıyı kendi özgün yorumu ve güçlü aurasıyla yeniden seslendiren başarılı müzisyen konserdeki o keyifli ve ritmik anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede internet dünyasında ve müzik listelerinde büyük yankı uyandıran performans videosunu kişisel hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı bu estetik ve dinamik paylaşımının altına şu samimi notu ekledi: "Benim yine cover perilerim geldi."

Özgün Yorumu ve Sahne Enerjisiyle Tam Not Aldı

Zeynep Bastık, Kenan Doğulu'nun 'Ben Güzelden Anlarım' şarkısını seslendirdiği anları paylaştı.



"Benim yine cover perilerim geldi." pic.twitter.com/F7qSCAYcol — Populicc (@populicc) July 8, 2026

Kariyeri boyunca attığı her adımla ve yayınladığı her projeyle yüksek etkileşim oranlarına ulaşan Zeynep Bastık bu son stüdyo çalışmasında da çabasız şıklığı ve doğal performansıyla dikkat çekti. Kenan Doğulu'nun enerjik ritimlere sahip popüler şarkısını kendi müzikal vizyonuyla harmanlayan güzel sanatçı abartıdan uzak ama bir o kadar da etkileyici vokal yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Paylaşımında sergilediği neşeli, dinamik ve net tavır dijital dünyada dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak haftanın en çok konuşulan magazin ve müzik manşetleri arasındaki yerini almayı başardı.